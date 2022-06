Mô hình song song tăng hiệu quả trong điều trị vô sinh

Điều trị vô sinh nam song song với hiếm muộn nữ đang là xu hướng mới trong ngành hỗ trợ sinh sản, giúp tăng hiệu quả, giảm chi phí và thời gian điều trị.

Nhiều người Việt có quan niệm việc không có con là do người phụ nữ. Tuy nhiên, theo ghi nhận từ tài liệu y văn trên thế giới, vấn đề vô sinh do nam giới đóng một vai trò khá lớn trong nguyên nhân gây vô sinh khi chiếm tỷ lệ gần bằng hoặc tương đương với các nguyên nhân vô sinh do nữ.

ThS.BS Lê Đăng Khoa - Trưởng đơn vị Nam học, Trung tâm Hỗ trợ sinh sản BVĐK Tâm Anh TP HCM (IVFTA-HCM) cho biết, việc có con xuất phát từ cả người vợ và người chồng. Khoảng 40% các trường hợp vô sinh có nguyên nhân ở nam giới, 40% có nguyên nhân ở nữ giới, 10% là do cả hai bên và 10% vô sinh không rõ nguyên nhân. Tuy nhiên, vấn đề vô sinh nam hầu như chưa được quan tâm đúng mức.

ThS.BS Lê Đăng Khoa thực hiện vi phẫu micro-TESE cho bệnh nhân vô sinh nam do không có tinh trùng. Ảnh: Quốc Toàn

Theo thống kê, tại Việt Nam, khoảng 20% nam giới được chẩn đoán vô sinh do tinh trùng rất yếu với mật độ thấp hơn 5 triệu tinh trùng/ml, hơn 90% trường hợp do bất thường ở tinh trùng. Tại IVFTA-HCM thời gian qua, tỷ lệ bệnh nhân đến khám vì nguyên nhân vô sinh nam vô sinh nam đơn thuần và không có yếu tố từ vợ là 45%.

"Những bất thường ở tinh trùng bao gồm cả các vấn đề suy giảm về số lượng và chất lượng tinh trùng, rối loạn trong quá trình sinh trưởng của tinh trùng, tình trạng rối loạn cương dương, rối loạn về phóng tinh, nhiễm khuẩn đường sinh dục... Hàng loạt các vấn đề này ở nam giới đang làm giảm khả năng có thai ở người vợ. Đặc biệt, xu hướng giảm ham muốn do làm việc căng thẳng cũng là lý do dẫn đến vô sinh", ThS.BS Lê Đăng Khoa cho biết.

Muốn điều trị vô sinh, cả vợ lẫn chồng cần phải đi khám để phát hiện nguyên nhân, từ đó có hướng điều trị song song ở cả vợ cả chồng để mang lại hiệu quả điều trị tối ưu. Tuy nhiên, theo ThS.BS Lê Đăng Khoa, việc gắn với danh xưng phái mạnh lại trở thành một rào cản trong điều trị vô sinh nam. Tâm lý e ngại, mặc cảm, che giấu, khiến cánh mày râu trì hoãn thăm khám sớm, hoặc tự tìm đến những phương pháp dân gian truyền miệng khi có những dấu hiệu yếu kém về sức khỏe sinh sản. Việc điều trị không đúng cách, kéo dài có nguy cơ gây ra nhiều hệ lụy.

ThS.BS Giang Huỳnh Như điều trị cho một bệnh nhân vô sinh hiếm muộn tại IVFTA HCM. Ảnh: IVFTA HCM

ThS.BS Giang Huỳnh Như - Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh sản BVĐK Tâm Anh TP HCM (IVFTA-HCM) chia sẻ, sự phối hợp và thống nhất giữa điều trị vô sinh nam và hiếm muộn nữ là vô cùng cần thiết. Bác sĩ nam học cần biết bệnh tình của người vợ để quyết định phác đồ điều trị cho người chồng. Ngược lại, bác sĩ hiếm muộn nữ cũng cần biết tình trạng bệnh lý của người chồng để đưa ra cách điều trị phù hợp cho người vợ.

"Mô hình mới trong hỗ trợ sinh sản là điều trị song song vô sinh nam - hiếm muộn nữ. Khi bệnh lý vô sinh của cặp vợ chồng hiếm muộn được các bác sĩ đơn vị nam học và bác sĩ hiếm muộn nữ nắm rõ sẽ cùng đưa ra cách thức điều trị chung, giảm bớt tốn kém tiền bạc và thời gian cho cặp vợ chồng, tăng hiệu quả điều trị và tăng tỷ lệ IVF thành công", bác sĩ Như cho hay.

Theo bác sĩ Giang Huỳnh Như, ngay từ những ngày đầu thành lập, Trung tâm IVFTA-HCM đã thực hiện điều trị theo mô hình song song phối hợp chặt chẽ giữa hiếm muộn nữ, hiếm muộn nam. Những chuyên gia về nam khoa và các phương pháp tiếp cận mới giúp nam giới cởi mở hơn trong việc chia sẻ các vấn đề thầm kín của mình, từ đó ngày càng nhiều người chồng rũ bỏ tâm lý e ngại khi đến thăm khám...

Sự hỗ trợ của hệ thống phòng lab siêu sạch chuẩn ISO 5, với thiết bị nuôi phôi, chọn phôi hiện đại cũng góp phần tăng tỷ lệ IVF thành công tại IVFTA-HCM. Ảnh: BVĐK Tâm Anh

Tiếp nhận rất nhiều nam giới vô sinh đến thăm khám, bác sĩ Lê Đăng Khoa cho biết: "Tại IVFTA-HCM, ngoài tinh dịch đồ bất thường, chúng tôi còn có thăm khám trực tiếp, không những chỉ nghe yếu tố liên quan đến tinh thần, khí chất, những vấn đề về tâm lý, tâm thần mà còn phải coi đặc tính sinh dục nam. Chúng tôi cố gắng tiếp cận cả những điều thầm kín bên trong của người đàn ông như chuyện tình dục gồm tần suất quan hệ trong 1 tuần, vấn đề xuất tinh, vấn đề cương, ham muốn,... tất cả những thông tin nhạy cảm đó sẽ phải khai thác".

Theo bác sĩ Khoa, trong quá trình điều trị để có con cho các cặp vợ chồng, nếu nam giới còn có những vấn đề khác như xuất tinh sớm, rối loạn cương hay những bệnh lý sâu hơn cần bổ sung nội tiết thì các bác sĩ IVFTA-HCM sẽ hội chẩn với khoa Nam học của bệnh viện để điều trị vì việc điều trị dự hậu là một hành trình dài, người bệnh có thể phải thay đổi lối sống, hành vi, luyện tập... Nếu bệnh nhân có vấn đề liên quan đến nội tiết thì sẽ có thêm trao đổi với bác sĩ khoa Nội tiết để theo dõi thêm.

"Mục tiêu của chúng tôi không chỉ điều trị cho các cặp vợ chồng hiếm muộn có thể mang thai, sinh con khỏe mạnh sau thụ tinh ống nghiệm, mà còn cải thiện chất lượng cuộc sống cho họ để có thể nuôi dạy con thành tài", bác sĩ Giang Huỳnh Như chia sẻ.

Phúc Thịnh