Mổ '3 trong 1' cứu bệnh nhân 2 lần ngưng tim

Trong một ca mổ, bác sĩ vừa thay van tim, vừa bắc cầu động mạch vành và thay đoạn động mạch chủ để sửa tổn thương phức tạp cho bệnh nhân.

Anh Trường Huy (42 tuổi, ngụ Tây Ninh) hồi phục tốt và được xuất viện sau 5 ngày mổ tim chữa tổn thương động mạch chủ tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM.

Trước đó, anh Huy thường xuyên mệt mỏi, khó thở, ngủ không ngon giấc. Anh nghĩ đây là biểu hiện làm việc quá sức nên dành thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn. Thế nhưng, tình trạng đuối sức không giảm mà ngày càng trầm trọng. Việc thiếu ngủ triền miên khiến sức khỏe và chất lượng sống của anh sụt giảm nghiêm trọng.

Anh đã hai lần rơi vô tình trạng ngừng tim, phải cấp cứu hồi sức tim phổi. Sau khi qua cơn nguy kịch, gia đình đưa anh đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM (ngày 30/10) kiểm tra với chẩn đoán hở van động mạch chủ nặng, phình xoang van valsalva (là van ngay vị trí gốc của động mạch chủ).

TS.BS Nguyễn Anh Dũng, Trưởng khoa Phẫu thuật Tim mạch - Lồng ngực, BVĐK Tâm Anh TP HCM cho biết, bình thường kích thước xoang valsalva của động mạch chủ nhỏ hơn 40 mm, trong khi ở anh Huy đến 60 mm. Đồng thời, van động mạch chủ cũng hở rất nặng khiến tim giãn lớn, chức năng bơm máu của tim còn 45%, dẫn tới suy tim. "Trường hợp nguy cấp, nếu khối phình vỡ sẽ kéo theo vỡ gốc động mạch chủ ngay chỗ xuất phát, bệnh nhân có nguy cơ tử vong", bác sĩ Dũng nói.

TS.BS Nguyễn Anh Dũng (bìa phải) cùng êkip thực hiện phẫu thuật Bentall xử trí tổn thương động mạch chủ phức tạp cho bệnh nhân. Ảnh: BVĐK Tâm Anh TP HCM

Êkip quyết định tiến hành phẫu thuật Bentall - cùng lúc thực hiện 3 kỹ thuật trong một ca mổ là thay van tim, bắc cầu động mạch vành và thay một đoạn động mạch chủ cho bệnh nhân.

Nhờ sự phối hợp của 3 êkip, bác sĩ phẫu thuật, gây mê hồi sức và can thiệp rối loạn nhịp để dự phòng các rủi ro có thể xảy ra trong lúc mổ như đặt máy phá rung (ICD) để phòng ngừa cơn rối loạn nhịp, ca phẫu thuật kết thúc thành công sau gần 5 tiếng.

Phẫu thuật Bentall là kỹ thuật mổ tim hở "3 trong 1" nhằm sửa chữa tổn thương động mạch chủ - động mạch lớn nhất trong cơ thể. Ở những ca mổ tim thông thường, bác sĩ chỉ tiến hành một thủ thuật riêng lẻ. Với phẫu thuật Bentall, bác sĩ Bệnh viện Tâm Anh có thể thực hiện cùng lúc 3 kỹ thuật trong một ca mổ, giải quyết đồng thời tổn thương nguy hiểm là phình gốc động mạch chủ và hở van động mạch chủ nặng. Đây là cuộc mổ phức tạp, đòi hỏi hệ thống trang thiết bị hiện đại, bác sĩ tay nghề cao nên chỉ số ít bệnh viện đủ điều kiện thực hiện.

Theo bác sĩ Dũng, nhiều nguyên nhân gây ra bệnh lý liên quan đến động mạch chủ. Trong đó, phổ biến nhất là hội chứng Marfan. Đây là một rối loạn di truyền hiếm gặp của mô liên kết, đặc trưng bởi một loạt biểu hiện trên tim mạch, cơ xương khớp, mắt, phổi. Ngoài ra, các hội chứng di truyền khác ảnh hưởng đến tim, chấn thương, nhiễm trùng (như nhiễm trùng do vi khuẩn), bệnh tự miễn (như viêm động mạch Takayasu), bệnh tim bẩm sinh, thoái hóa toàn thân (do huyết áp cao, xơ vữa động mạch và hút thuốc lá)... cũng có thể làm tổn thương động mạch chủ. Do đó, người có yếu tố nguy cơ cần khám tầm soát định kỳ để phát hiện sớm bất thường và can thiệp kịp thời.

* Tên nhân vật được thay đổi.

Thu Hà