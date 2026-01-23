Mổ '2 trong 1' triệt căn ung thư phổi

TP HCMBà Hương, 52 tuổi, mắc ung thư phổi, được bác sĩ phẫu thuật bằng robot cắt u kết hợp sinh thiết lạnh trong một lần mổ.

Hình ảnh chụp CT cho thấy khối u kích thước 3 cm tại thùy trên phổi trái, sát động mạch chủ và tĩnh mạch phổi. PGS.TS.BS Vũ Hữu Vĩnh, Giám đốc Trung tâm Ngoại Lồng ngực - Mạch máu, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết tình trạng này nếu mổ mở sẽ gây xâm lấn lớn, còn nội soi thường khó thao tác trong không gian hẹp, dễ tổn thương mạch máu. Êkíp chọn phẫu thuật bằng robot Da Vinci Xi kết hợp sinh thiết lạnh để đánh giá khối u và điều trị triệt căn trong một lần, người bệnh giảm rủi ro mổ nhiều lần, phục hồi nhanh hơn.

Trong lúc robot bóc tách khối u, bác sĩ lấy mẫu bệnh phẩm gửi Trung tâm Giải phẫu bệnh để làm đông nhanh ở nhiệt độ -20 đến -50 độ C và soi kính hiển vi. Sau 40 phút, kết quả xác định là u ác tính, êkíp lập tức cắt bỏ khối u ngay trong ca mổ.

Khối u nằm gần các mạch máu lớn ở phổi, quá trình bóc tách dễ gây chảy máu nên êkíp sử dụng thêm máy cắt nối cơ học chạy điện (Echelon Flex Powered Stapler). Thiết bị dùng ghim titan siêu nhỏ để khâu kín mô phổi, giúp cầm máu tức thì và giảm nguy cơ biến chứng.

Sau ba giờ phẫu thuật, khối u ác tính được loại bỏ hoàn toàn. Nhờ kỹ thuật mổ "2 trong 1" ít xâm lấn, người bệnh hồi phục nhanh, xuất viện sau 4 ngày.

Êkíp phẫu thuật cắt u phổi cho bà Hương bằng robot Da Vinci Xi. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Phó giáo sư Vĩnh khuyến cáo người trưởng thành nên kiểm tra sức khỏe định kỳ để phát hiện bệnh sớm. Với ung thư phổi, phát hiện giai đoạn đầu và can thiệp bằng công nghệ cao như robot giúp loại bỏ triệt để khối u, mang lại tiên lượng tốt cho người bệnh.

Bảo Anh

*Tên nhân vật đã được thay đổi