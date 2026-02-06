Mitsubishi khuyến mãi cao nhất 60 triệu đồng trước Tết

Hãng Nhật ưu đãi 50-100% lệ phí trước bạ cho các dòng xe để kích cầu trong tháng 2, tương đương mức giảm giá 30-60 triệu đồng.

Như thông lệ, cận Tết Nguyên đán là lúc các hãng đẩy mạnh khuyến mãi, giảm giá để kích thích sức mua tại đại lý. Sau Honda, Hyundai, Toyota, Suzuki, đến lượt Mitsubishi khuyến mãi giá xe bằng hình thức lệ phí trước bạ hoặc tiền mặt.

Sản phẩm mới nhất của Mitsubishi, Destinator đồng loạt giảm 35 triệu đồng. Hai phiên bản Premium, Ultimate lần lượt giao dịch ở mức 745 triệu và 820 triệu đồng. Mức này đưa mẫu xe Mitsubishi áp sát giá mẫu xe bán chạy nhất phân khúc, Mazda CX-5 (749-979 triệu đồng) khi chưa áp dụng khuyến mãi.

Destinator trưng bày tại Vietnam Mobility Show 2025, Hà Nội. Ảnh: Thành Nhạn

Xpander, gà đẻ trứng vàng của Mitsubishi, có mức ưu đãi 50-100% lệ phí trước bạ tùy phiên bản. Tại đại lý, giá xe giảm 33-60 triệu đồng. Các đối thủ trong phân khúc như Toyota Avanza, Veloz, Hyundai Stargazer cũng đang ưu đãi mức tương đương.

Mẫu CUV cỡ B - Xforce - áp dụng khuyến mãi 50% lệ phí trước bạ cho tất cả các phiên bản. Giá trị quy đổi sang tiền mặt tương đương khoảng 30-35 triệu đồng.

Attrage và Triton đều có mức hỗ trợ lệ phí trước bạ tối đa, 100% cho tất cả phiên bản. Tại đại lý, giá Attrage giảm khoảng 38-49 triệu đồng, trong khi Triton là 40-56 triệu đồng.

Đại diện hãng Nhật cho biết, khuyến mãi lệ phí trước bạ áp dụng theo mức 10%, không phân biệt địa phương lăn bánh. Hầu hết xe đều có năm sản xuất 2026, một số bản Attrage hay Triton là 2025.

Kết thúc 2025, Mitsubishi bán 44.107 xe, tăng 7% so với 2024. Hãng đứng thứ 5 thị trường về doanh số sau VinFast, Toyota, Hyundai và Ford. Mẫu xe chủ lực của hãng là Xpander với 19.891 xe bán ra, đóng góp khoảng 45% vào doanh số chung.

Phạm Trung