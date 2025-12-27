Các gia đình đổ về Vietnam Mobility Show 2025

Khu vực này không chỉ thu hút các bé trai mà nhiều bé gái cũng thích thú. Trong khi bố đang lái thử xe ở khu vực bên cạnh, bé Mỹ Thanh lái thử chiếc xe chòi chân màu hồng. Mẹ Mỹ Thanh cho biết, gia đình đang đi xe Mazda muốn đổi sang Suzuki XL7 nên khi biết có thông tin có thể lái thử xe tại triển lãm, cà gia đình đã đến từ rất sớm.