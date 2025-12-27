Các gia đình đổ về Vietnam Mobility Show 2025

Ngay khi triển lãm vừa mở cửa, khu vực đua xe chòi chân đã thu hút rất đông các gia đình khi ở đây các em có thể thỏa thích vui chơi. Các bé tham gia có cơ hội nhận quà từ nhà tài trợ là hộp sữa trị giá 500.000 đồng.
Bé Nhật Anh (số 009) đang cố gắng vượt lên trong cuộc thi đầu tiên và về đích thứ hai.
Cùng trong cuộc đua, bé Nguyễn Hải Bình 5 tuổi là người về đích đầu tiên. Bé tiếp tục ở lại khu vực này để tham gia các vòng đua tiếp theo với quyết tâm giành được giải nhất chung cuộc. Mẹ bé cho biết bố của bé cũng đang say mê lái thử xe điện ở khu vực bên cạnh.
Khu vực này không chỉ thu hút các bé trai mà nhiều bé gái cũng thích thú. Trong khi bố đang lái thử xe ở khu vực bên cạnh, bé Mỹ Thanh lái thử chiếc xe chòi chân màu hồng. Mẹ Mỹ Thanh cho biết, gia đình đang đi xe Mazda muốn đổi sang Suzuki XL7 nên khi biết có thông tin có thể lái thử xe tại triển lãm, cà gia đình đã đến từ rất sớm.
Khu nhà phao cũng thu hút nhiều bé tham gia trong không gian đầy sắc màu. Các bé thỏa thích nhảy cao nhảy xa trên những chiếc đệm hơi.
Tại khu vực tô màu vẽ tranh, các bé thỏa sức sáng tạo nên chiếc xe trong mơ. Bé Minh Phương, con trai của một tay đua ở khu vực Motosport, đang tô lại màu cho chiếc xe của bố.
Ngoài tô màu vẽ tranh, khu vực này còn có trò chơi đắp bột màu nên thu hút đông gia đình cùng nhau tạo nên những sản phẩm ngộ nghĩnh, đáng yêu.
Tại gian hàng Skoda cũng có không gian dành cho các bé tô màu, trong khi bố mẹ đang tham khảo thông số kỹ thuật của mẫu Slavia.
Trong tiếng nhạc xuân rộn ràng, gian hàng Omoda thu hút sự quan tâm của các bé bởi những chú chó robot đáng yêu.
Các bé thích thú khi được chạm vào những chú chó không có lông giống như ở nhà nhưng rất đáng yêu và thân thiện.
Bé Bi 2 tuổi đẩy chiếc xe của mình gần lại phía chiếc xe mà bố đang say sưa ngắm nhìn. Chiếc Porsche 911 không chỉ là chiếc xe trong mơ của bố bé Bi mà còn là Ôtô của năm 2025 phân khúc xe thể thao vừa được vinh danh tối 26/12.
Các bé cũng theo bố đến khu vực drift và Gymkhana để trải nghiệm không khí nóng bỏng của những chiếc xe thể thao đầy uy lực.
Vietnam Mobility Show 2025 (VnMS) không chỉ mang đến ngày hội cho người yêu xe, mà còn cung cấp không gian vui chơi cuối tuần, là điểm hẹn không thể bỏ qua cho cả gia đình. Diễn ra trong 3 ngày 26–28/12 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, mở cửa tự do, với không gian ngoài trời rộng gần 90.000 m2, nơi bố mẹ và con trẻ có thể cùng nhau trải nghiệm, vận động, vui chơi và học hỏi.
Nguyên Vũ