Miếng dán mũi có giảm ngủ ngáy?

Chồng tôi ngáy to khiến tôi mất ngủ, sử dụng miếng dán mũi chống ngáy có giảm được không? (Thu Trang, 35 tuổi, TP HCM)

Trả lời:

Ngủ ngáy là hiện tượng phát ra âm thanh khi ngủ do luồng không khí đi qua đường hô hấp trên bị cản trở, tạo ra tiếng ngáy. Khi ngủ, các cơ giữ cho đường thở trên mở (gọi là trương lực cơ) yếu hơn. Lúc này, chúng không thể giữ cho đường thở mở bình thường để đáp ứng với áp suất âm trong lòng phổi do hít không khí vào, khiến đường thở thu hẹp. Luồng không khí đi qua chỗ hẹp di chuyển nhanh hơn, làm rung các mô mềm xung quanh, gây ngủ ngáy.

Miếng dán mũi chống ngáy ở người lớn thường được dán lên đỉnh mũi, giúp kéo cánh mũi ra bên ngoài, cho phép luồng không khí lưu thông nhiều hơn trong đường mũi, giảm phần nào tiếng ngáy nhưng không có tác dụng điều trị tận gốc nguyên nhân gây ngủ ngáy.

Ngủ ngáy lớn tiếng, thường xuyên và liên tục kèm khó thở, ngưng thở, đau đầu, mệt mỏi khi thức dậy... có thể là dấu hiệu bệnh lý. Các bệnh dẫn đến ngủ ngáy gồm lệch vách ngăn mũi, quá phát cuốn mũi, polyp mũi, khối u vùng vòm, viêm amidan quá phát, dài màn hầu, đáy lưỡi to, béo phì... Ngủ ngáy còn là triệu chứng của hội chứng ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn, cấu trúc vùng van mũi bị hẹp.

ThS.BS.CKI Phạm Thị Phương trong một ca phẫu thuật. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Hội chứng ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn (OSA) xảy ra do hẹp tắc đường thở sau, khiến mô mềm ở vùng họng xẹp xuống khi ngủ, người thừa cân, có amidan to, lưỡi to hoặc cấu trúc hàm hẹp. Do đó, dùng miếng dán mũi chỉ mở rộng nhẹ vùng mũi ngoài, không có tác dụng cải thiện triệu chứng ngáy do tắc nghẽn đường thở.

Hiện, chưa có bằng chứng khoa học cho thấy miếng dán mũi có hiệu quả trong điều trị ngủ ngáy. Đây là biện pháp hỗ trợ tức thời cho các trường hợp ngáy nhẹ do nghẹt mũi, không thay thế được các phương pháp điều trị chuyên sâu.

Nếu chồng bạn ngủ ngáy to, kèm mệt mỏi khi ngủ dậy, nên đến bác sĩ tai mũi họng để nội soi, đánh giá, xác định nguyên nhân. Nếu nghi ngờ tắc nghẽn đường thở, bác sĩ có thể chỉ định đo đa ký hô hấp, xem xét các chỉ số liên quan như số lần ngưng, giảm thở trong đêm, lượng oxy trong máu, số lần ngáy, nhịp thở... Từ đó, bác sĩ đánh giá mức độ ngưng thở khi ngủ, điều trị thích hợp.

ThS.BS.CKI Phạm Thị Phương

Trung tâm Tai Mũi Họng

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM