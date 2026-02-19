Mẹo tránh khàn giọng, mất tiếng ngày Tết

Tiệc tùng, nói cười dễ làm dây thanh quá tải, gây khàn tiếng, nên hãy hạn chế rượu bia, uống đủ nước và hạn chế la hét để giữ giọng khỏe.

Các hoạt động vui chơi trong ngày Tết như uống rượu bia, cười đùa, hát hò quá nhiều có thể gây khàn tiếng, mất giọng, thay đổi giọng nói. ThS.BS Nguyễn Đức Minh, Trung tâm Tai Mũi Họng, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, hướng dẫn một số cách phòng tránh tình trạng này.

Hạn chế uống bia rượu và đồ uống gây kích ứng cổ họng

Cồn từ rượu, bia gây khô dây thanh âm, làm tăng độ quánh và đậm đặc của lớp dịch nhầy bảo vệ niêm mạc dây thanh khiến giọng nói thay đổi. Đồ uống có cồn còn gây mất nước, kích ứng niêm mạc dễ khiến dây thanh sưng, xung huyết. Những tổn thương này thường khiến người bệnh có cảm giác khô rát họng, mất giọng.

Cà phê, nước ngọt có ga cũng làm tăng nguy cơ kích ứng cổ họng, khiến tình trạng khàn tiếng, mất tiếng, rối loạn giọng nói trầm trọng hơn.

Uống nhiều rượu bia gây kích ứng cổ họng, ảnh hưởng tới giọng nói. Ảnh: Ly Nguyễn

Uống đủ nước

Nước giúp duy trì độ ẩm cho dây thanh âm. Ngoài nước lọc, có thể bổ sung nước ép trái cây tươi, nước ấm hoặc các loại trà thảo dược như trà gừng, trà hoa cúc, trà chanh mật ong.

Giữ ấm cổ họng và đường hô hấp

Thời tiết dịp Tết thường lạnh hơn. Khi đi du xuân, hãy chú ý mặc áo ấm, đeo khẩu trang và quàng khăn để tránh bị nhiễm lạnh gây ho, viêm họng, dẫn tới khàn tiếng, mất giọng. Hạn chế uống nước đá lạnh vì có thể gây co thắt, kích ứng niêm mạc họng.

Không nói to

Nói to, nói liên tục hoặc gắng sức khi nói dễ làm khàn giọng. Khi hát karaoke hoặc nghe nhạc, cần điều chỉnh âm lượng vừa đủ để tránh phải nói lớn. Nếu có biểu hiện khàn tiếng, nên hạn chế giao tiếp không cần thiết.

Súc họng bằng nước muối sinh lý

Nước muối có tác dụng làm sạch và giảm viêm niêm mạc họng. Nên sử dụng nước muối sinh lý đóng chai để đảm bảo nồng độ phù hợp, tránh kích ứng.

Hạn chế ăn đồ chua, cay

Ăn quá nhiều thực phẩm chua, cay dễ khiến cổ họng kích ứng. Các món ăn chua cay như kim chi, dưa muối, hành muối... còn kích hoạt khiến triệu chứng trào ngược dạ dày thực quản nặng hơn. Trào ngược dạ dày thực quản cũng là nguyên nhân phổ biến gây ho, viêm họng dẫn đến khàn giọng.

Hiếu Nguyễn