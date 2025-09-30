Mẹo phòng viêm xoang tái phát mùa mưa

Không cắm hoa trong nhà, tránh tác nhân dị ứng, xông hơi, rửa mắt mũi bằng nước muối góp phần loại bỏ tác nhân gây dị ứng làm tái phát viêm xoang.

Mùa mưa độ ẩm tăng cao có thể làm trầm trọng thêm tình trạng viêm xoang bằng cách tạo điều kiện cho nấm mốc phát triển gây kích ứng xoang. Độ ẩm cao khiến đường mũi sưng, dẫn đến nghẹt mũi, khó chịu. Những thay đổi đột ngột từ nóng sang mưa lạnh kích thích làm màng xoang bị sưng, tăng nguy cơ tắc nghẽn, nhiễm trùng.

Vào mùa mưa, môi trường ẩm ướt trở thành nơi sinh sôi của bào tử nấm mốc, mạt bụi và phấn hoa. Những chất gây dị ứng này có thể dễ dàng xâm nhập vào đường hô hấp và kích ứng xoang, dẫn đến viêm và làm trầm trọng thêm các triệu chứng. Một số mẹo dưới đây góp phần ngăn viêm xoang tái phát vào mùa mưa.

Không cắm hoa trong nhà

Người bị viêm xoang nên hạn chế cắm hoa trong nhà, nhất là một số loại hoa có mùi nồng, nhiều phấn hoa như ly, loa kèn, vì dễ kích ứng niêm mạc mũi gây viêm.

Giữ gìn vệ sinh tốt

Thực hành vệ sinh tốt góp phần ngăn ngừa viêm xoang. Rửa tay thường xuyên giúp giảm sự lây lan của vi trùng gây nhiễm trùng đường hô hấp. Giữ cho môi trường sống sạch sẽ, hút bụi, lau dọn nhà, giặt quần áo thường xuyên có thể hạn chế tiếp xúc với tác nhân dị ứng.

Tránh các tác nhân gây dị ứng

Hạn chế tiếp xúc với các tác nhân gây dị ứng bằng cách sử dụng máy lọc không khí hoặc máy hút ẩm để kiểm soát độ ẩm trong nhà, bộ lọc không khí cần được vệ sinh thường xuyên. Đeo khẩu trang khi ra ngoài hoặc đến nơi công cộng, hạn chế tập thể dục ngoài trời. Khi lau dọn nhà nên mặc quần áo dài tay, đeo khẩu trang và tắm ngay sau dọn dẹp để loại bỏ tác nhân dị ứng.

Uống đủ nước

Mùa mưa nhiệt độ thường mát mẻ khiến nhiều người không cảm thấy khát, ít uống nước hơn bình thường. Uống nhiều nước giúp làm loãng chất nhầy, xoang dễ thoát nước hơn. Giữ đủ nước cũng có thể ngăn ngừa tình trạng khô và kích ứng niêm mạc mũi. Bạn có thể dùng nước lọc, nước ép hoặc ăn nhiều canh, súp để tăng cường nước cho cơ thể.

Sử dụng nước muối rửa mũi

Nước muối hoặc thuốc xịt mũi thông thường giúp giữ ẩm cho đường mũi và loại bỏ các chất gây dị ứng và kích ứng. Người bệnh viêm xoang nên rửa mũi bằng nước muối thường xuyên, nhất là sau khi ra ngoài về để giảm nghẹt mũi và ngăn ngừa triệu chứng viêm tái phát.

Xông hơi

Hơi nước giúp mở thông đường mũi, làm loãng dịch nhầy và giảm viêm. Thêm vài giọt tinh dầu khuynh diệp vào nước có thể tăng cường hiệu quả. Người bệnh có thể xông hơi 2-3 lần mỗi tuần, không khuyến khích cách này cho trẻ em vì dễ bỏng hơi.

Ăn uống lành mạnh

Chế độ ăn uống cân bằng, giàu vitamin và khoáng chất có tác dụng tăng cường hệ miễn dịch, chống lại nhiễm trùng. Thực phẩm giàu chất chống oxy hóa như rau củ quả hỗ trợ giảm viêm, nâng cao sức khỏe tổng thể. Nên hạn chế rượu bia, thực phẩm nhiều đường, thịt chế biến sẵn vì dễ làm tăng viêm, tăng nguy cơ tái phát viêm xoang.

Tập thể dục thường xuyên

Hoạt động thể chất thường xuyên còn tăng cường lưu thông máu và làm sạch đường thở, tăng sức đề kháng. Người bệnh nên ưu tiên tập thể dục trong nhà để tránh tiếp xúc với tác nhân gây dị ứng.

Khi xuất hiện triệu chứng gồm đau đầu dữ dội, viêm họng, sốt cao, thay đổi thị lực, sưng quanh mắt, người bệnh cần đi khám để tránh biến chứng nguy hiểm.

Anh Chi (Theo WebMD, Healthline)