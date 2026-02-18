Mẹo giữ mắt khỏe, tránh tăng độ cận

Người cận thị không nên xem thiết bị điện tử quá nhiều, duy trì khoảng cách và tư thế nhìn đúng, tăng thời gian hoạt động ngoài trời để ngăn tăng độ cận.

BS.CKI Nguyễn Đức Huy, Chuyên khoa Mắt Công nghệ cao, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7, cho biết dịp Tết, nhiều người có xu hướng thức khuya xem phim, lướt điện thoại, chơi game, đọc truyện dài hàng giờ khiến độ cận dễ tăng nhanh. Bác sĩ gợi ý một số cách để tránh tăng độ cận.

Hạn chế thời gian sử dụng thiết bị điện tử

Dịp Tết, nhiều người dành nhiều thời gian sử dụng điện thoại, máy tính bảng và tivi để phục vụ hoạt động giải trí. Ánh sáng xanh từ màn hình cùng việc nhìn gần liên tục khiến mắt phải điều tiết nhiều, dễ gây mỏi mắt, làm tăng độ cận.

Bác sĩ Huy khuyến nghị áp dụng quy tắc 20-20-20, tức sau mỗi 20 phút nhìn gần, hãy nhìn ra xa khoảng 6 m (20 feet) trong ít nhất 20 giây để mắt được thư giãn. Nên điều chỉnh độ sáng màn hình phù hợp với ánh sáng môi trường, tránh dùng thiết bị trong phòng tối hoặc trước khi đi ngủ.

Bác sĩ Huy khám mắt cho một nam thanh niên. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Duy trì khoảng cách và tư thế nhìn đúng

Khi đọc sách, báo hoặc sử dụng điện thoại, khoảng cách an toàn nên từ 30 đến 40 cm. Nằm xem điện thoại, cúi đầu quá thấp hoặc nhìn nghiêng trong thời gian dài làm tăng áp lực lên mắt. Tư thế ngồi thẳng lưng, giữ màn hình ngang tầm mắt giúp giảm căng thẳng cho hệ thống điều tiết.

Ngủ đủ giấc, tránh thức khuya

Bác sĩ Huy cho hay trong dịp Tết, thức khuya là thói quen phổ biến do sinh hoạt gia đình, tụ họp bạn bè. Tuy nhiên, thiếu ngủ làm mắt không có đủ thời gian phục hồi, dẫn đến khô mắt, mỏi mắt và suy giảm thị lực. Người trưởng thành nên ngủ 7-8 tiếng mỗi ngày, trẻ em cần ngủ sớm và đủ giấc để đảm bảo sự phát triển bình thường của mắt, nhất là với người cận thị.

Tăng thời gian hoạt động ngoài trời

Nhiều nghiên cứu cho thấy ánh sáng tự nhiên giúp làm chậm tiến triển cận thị, nhất là với trẻ em. Trong những ngày nghỉ Tết, thay vì ở trong nhà với thiết bị điện tử, mọi người nên dành thời gian tham gia các hoạt động ngoài trời như đi dạo, chơi thể thao nhẹ, thăm hỏi họ hàng. Chỉ cần 1-2 giờ mỗi ngày tiếp xúc với ánh sáng tự nhiên cũng mang lại lợi ích đáng kể cho mắt.

Chú ý chế độ dinh dưỡng

Chế độ dinh dưỡng đóng vai trò hỗ trợ sức khỏe mắt. Trong mâm cỗ Tết, bên cạnh các món nhiều đạm và chất béo, cần bổ sung rau xanh, trái cây giàu vitamin A, C, E và omega-3 như cà rốt, bí đỏ, cam, cá hồi, các loại hạt. Uống đủ nước cũng có tác dụng hạn chế khô mắt, góp phần giúp mắt ổn định, tránh tăng thêm độ cận.

Nhật Minh