Mẹo giảm đau do viêm amidan

Uống trà hoặc súp ấm, ngậm gừng, mật ong và ngủ đủ giấc có thể giúp giảm viêm, kháng khuẩn và tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.

Viêm amidan là tình trạng amidan sưng, đau họng, khó nuốt, ho, thường do nhiễm vi khuẩn hoặc virus. Ngoài thuốc điều trị, người bệnh có thể áp dụng các biện pháp tự nhiên để giảm triệu chứng và hỗ trợ hồi phục.

Mật ong làm dịu cổ họng nhờ đặc tính kháng khuẩn và chống oxy hóa, ức chế vi khuẩn gây viêm amidan. Người bệnh có thể dùng 1-2 thìa trước khi đi ngủ hoặc pha vào trà ấm. Trẻ dưới một tuổi không nên dùng mật ong.

Trà hoa cúc làm dịu cổ họng, giảm đau và khàn giọng nhờ các hợp chất bôi trơn, đặc tính chống oxy hóa, hỗ trợ quá trình hồi phục. Người bị đau do viêm amidan có thể uống trà hoặc hít hơi nước bốc lên khi nuốt khó.

Canh gà là thức uống ấm, dễ chịu, mềm, không gây kích ứng cổ họng, có tác dụng hỗ trợ quá trình hồi phục. Thịt gà giàu protein giúp tăng sức đề kháng và sức khỏe miễn dịch. Nên nêm nếm vừa phải, ưu tiên nhạt khi bị viêm amidan để tránh gia vị gây kích ứng. Bổ sung các nguyên liệu như cà rốt, nghệ, hành tây và tỏi, vì có đặc tính kháng virus, chống oxy hóa, chống viêm.

Củ gừng chứa hợp chất gingerol, shogaol (chống viêm, giảm đau) cùng các loại tinh dầu (zingiberene, sesquiphellandrene) có thể làm dịu cơn đau họng do viêm amidan gây ra. Đặc tính chống viêm của gừng có thể ngăn chặn một số protein trong cơ thể gây ra phản ứng viêm, từ đó giảm đau và ngứa.

Bạc hà có tác dụng chống viêm, kháng khuẩn, kháng virus, hỗ trợ giảm đau họng và viêm tạm thời. Người bệnh có thể hít hơi dầu bạc hà, ngậm kẹo hoặc pha một tách trà bạc hà ấm để nhâm nhi.

Súc miệng bằng nước muối là cách đơn giản để giảm vi khuẩn còn sót lại ở phía sau cổ họng, làm dịu vùng này. Hòa tan 1/4 thìa cà phê muối vào 240 ml nước ấm. Ngậm một ngụm hỗn hợp, súc miệng bằng nước muối trước khi nhổ ra, có thể lặp lại 2-3 lần mỗi ngày. Nên mua nước muối sinh lý ở nhà thuốc để đảm bảo nồng độ và hiệu quả.

Ngủ đủ giấc là yếu tố quan trọng giúp phục hồi cơ thể và tăng cường hệ miễn dịch khi viêm amidan. Người bệnh nên ngủ 7-8 tiếng mỗi đêm để cơ thể tăng cường các tế bào miễn dịch, chống lại nhiễm trùng. Giữ môi trường ngủ yên tĩnh, mát mẻ, hạn chế ánh sáng và tiếng ồn để dễ đi vào giấc ngủ sâu. Kết hợp các kỹ thuật thở thư giãn có thể giảm căng thẳng, hỗ trợ cơ thể phục hồi nhanh hơn. Giấc ngủ đủ và chất lượng có thể giảm tình trạng viêm, đau họng đồng thời tăng hiệu quả của các biện pháp điều trị khác.

Tránh nói to hoặc nói nhiều để giảm áp lực lên cổ họng và dây thanh quản. Giữ giọng nghỉ ngơi cho đến khi hoàn toàn hồi phục giúp tránh kích ứng và hỗ trợ lành amidan.

Uống đủ nước có thể giảm triệu chứng và hỗ trợ cơ thể loại bỏ nhiễm trùng khi viêm amidan. Nên chọn chất lỏng ấm, dễ chịu như trà, súp, nước dùng hoặc nước lọc với chanh và thức uống thể thao để duy trì cân bằng điện giải.

Anh Chi (Theo Very Well Health)