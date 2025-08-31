Mẹo bảo vệ da khi xem diễu binh

Chống nắng, dưỡng ẩm, trang điểm nhẹ nhàng, chọn trang phục thoáng mát và chú trọng phục hồi da có thể bảo vệ da khi tham dự lễ diễu binh ngoài trời.

Dịp 2/9, nhiều người cùng hòa vào không khí sôi động, check-in và lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ trong lễ diễu binh. Song ánh nắng, khói bụi, mồ hôi cùng trang điểm thường xuyên dễ khiến da sạm màu, nổi mụn và kém rạng rỡ. ThS.BS Vũ Thị Thùy Trang, khoa Da liễu - Thẩm mỹ Da, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, chia sẻ bí quyết giúp bạn vừa có những bức ảnh đẹp vừa giữ được làn da khỏe mạnh suốt kỳ nghỉ.

Kem chống nắng

Ánh nắng là nguyên nhân hàng đầu gây sạm da, nám và lão hóa sớm. Khi tiếp xúc với ánh nắng lâu, tia cực tím có thể xuyên sâu, làm tổn thương cả lớp da bên ngoài lẫn bên trong, thậm chí gây cháy nắng. Hãy chọn kem chống nắng phổ rộng có chỉ số SPF từ 30 trở lên, thoa trước khi ra ngoài 20-30 phút và thoa lại sau mỗi 2-3 giờ để duy trì hiệu quả bảo vệ. Kể cả khi trời nhiều mây hoặc có mưa rào, tia cực tím (UV) vẫn có thể chiếu xuống và gây hại cho da, do đó vẫn nên dùng kem chống nắng.

Trang phục và phụ kiện

Trước khi ra xem diễu binh hay chụp hình, bạn nên chuẩn bị các vật dụng che chắn như mũ rộng vành, áo khoác chống nắng, găng tay, kính râm. Dù hoặc áo mưa mỏng cũng hữu ích để che mưa bất chợt hoặc giảm tiếp xúc trực tiếp với tia UV. Nên hạn chế đứng dưới nắng gắt từ 10h đến 15h vì đây là thời điểm dễ gây cháy nắng và làm da nhanh lão hóa.

Kem dưỡng ẩm

Thời tiết oi bức xen kẽ mưa nắng khiến da dễ mất nước, khô ráp hoặc bóng nhờn. Bạn nên thoa một lớp kem dưỡng ẩm nhẹ trước khi trang điểm để duy trì độ ẩm. Sau khi hoàn tất trang điểm, bạn có thể xịt một lớp khoáng mỏng để giữ lớp nền tươi tắn lâu hơn.

Bác sĩ Trang kiểm tra tình trạng da cho người bệnh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Trang điểm nhẹ nhàng

Khi tham gia các hoạt động ngoài trời, phái đẹp hạn chế lớp trang điểm nền dày và đậm, khiến da trông không tự nhiên dưới ánh nắng mặt trời và dễ làm bí da, gây mụn. Lựa chọn cushion hoặc kem nền mỏng nhẹ, kết hợp phấn phủ kiềm dầu để vừa đẹp vừa an toàn cho da.

Phục hồi da sau chuyến đi

Kết thúc buổi chụp hình ngoài trời hoặc đi chơi, đừng quên cho làn da được "thở" bằng cách tẩy trang thật sạch, rửa mặt với sản phẩm dịu nhẹ rồi bổ sung mặt nạ cấp ẩm hoặc serum phục hồi. Đây là bước quan trọng giúp da nhanh chóng trở về trạng thái cân bằng, tránh khô ráp hay xỉn màu sau một ngày dài chịu nhiều tác động.

Minh Hương