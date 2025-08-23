Mẹ cho con bú uống matcha có khiến bé mất ngủ không?

Tôi đang cho con bú, thỉnh thoảng có uống matcha latte để tỉnh táo, song có khiến bé khó ngủ không? (Bích Ngọc, 25 tuổi, Vĩnh Phúc)

Trả lời:

Matcha là loại bột mịn được nghiền từ lá trà xanh, có nguồn gốc từ Nhật Bản. Bột matcha có màu xanh lục tươi sáng, hương vị đặc trưng, được sử dụng trong nhiều món ăn, thức uống. Matcha latte là loại đồ uống kết hợp bột trà xanh matcha với sữa, thường được coi là lựa chọn thay thế cho cà phê, đặc biệt với người thích hương vị trà xanh hoặc muốn giảm lượng caffeine.

Matcha latte chứa L-theanine là axit amin giúp thư giãn thần kinh và catechin (như EGCG) có tác dụng chống oxy hóa, hỗ trợ tim mạch và chuyển hóa mỡ. Mỗi ly matcha latte 200 ml (2 g bột matcha) thường chứa khoảng 60-70 mg caffeine có thể ít hoặc nhiều hơn tùy lượng bột matcha và cách pha.

Hầu hết khuyến cáo người mẹ cho con bú có thể dùng tối đa không quá 200 mg caffeine một ngày (tương đương 2-3 ly matcha latte pha loãng hoặc 1-2 ly cà phê nhỏ). Caffeine đạt đỉnh trong máu người mẹ sau 1-2 giờ và có thể tồn tại nhiều giờ. Đối với trẻ sơ sinh, đặc biệt dưới 6 tháng tuổi, cơ thể chuyển hóa caffeine chậm nên trẻ dễ bị khó ngủ, cáu gắt hoặc bú kém nếu mẹ nạp quá nhiều. Người mẹ còn dễ mất ngủ, tim đập nhanh, lo âu, nhất là người nhạy cảm.

Matcha latte là thức uống yêu thích của nhiều người. Ảnh: Hằng Trần

Phụ nữ đang cho con bú cần hạn chế lượng caffeine tiêu thụ, khoảng một ly mỗi ngày, tổng lượng caffeine từ tất cả nguồn thực phẩm như cà phê, chocolate, soda... không nên vượt quá 200 mg mỗi ngày. Bạn uống sau khi cho bé bú, cách cữ bú tiếp theo ít nhất 2-3 giờ để giảm lượng caffeine vào sữa. Sau uống cần theo dõi xem bé có khó ngủ, quấy khóc nhiều hơn sau những lần bạn uống hay không. Ưu tiên lựa chọn matcha chất lượng cao, uống vào buổi sáng, pha loãng để giảm nồng độ caffeine.

Chuyên viên dinh dưỡng Nguyễn Thị Quỳnh

Khoa Dinh dưỡng

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội