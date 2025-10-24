Mắt trắng xóa do đục thủy tinh thể

TP HCMÔng Phong, 75 tuổi, nhìn rất kém cả hai mắt, mắt trái chuyển màu trắng đục, bác sĩ chẩn đoán bị đục thể tinh thể nặng.

Ông Phong đeo kính cận hơn 60 năm qua, khoảng 5-7 năm thay kính một lần. Độ cận tăng dần đều, nay hai mắt cận hơn 6 độ. Trước đó, khi đo kính, ông được cảnh báo mắt trái nhìn kém do mắc bệnh lý, không phải cận thị nhưng ông không thấy đau đớn, chần chừ chưa đi khám.

Khi ông đến Bệnh viện Đa khoa TP HCM kiểm tra, ThS.BS Phạm Huy Vũ Tùng, Phó khoa Mắt, Trung tâm Mắt Công nghệ cao, cho biết hai mắt người bệnh bị đục thủy tinh thể (cườm khô), mắt phải đục độ 4 và mắt trái độ 5, tức từ nặng đến rất nặng. Thị lực mắt phải 1/10, có thể đếm ngón tay trong bán kính chưa đến 2 m, còn mắt trái không thấy rõ ở khoảng cách 20-30 cm, mờ đục hoàn toàn. Ông Phong cần phẫu thuật ngay để tránh nguy cơ mù lòa.

Đồng tử mắt trái ông Phong chuyển màu trắng đục do đục thủy tinh thể độ nặng. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ chỉ định phẫu thuật cả hai mắt, trong đó mắt trái trước. Nửa tháng sau hồi phục tốt sẽ can thiệp mắt còn lại. Bác sĩ tán nhuyễn thể thủy tinh bằng sóng siêu âm (phaco), sau đó đặt thấu kính nội nhãn cho cả hai mắt. Do thủy tinh thể mắt trái quá khô, cứng chắc nên cần phải dùng mức năng lượng cao hơn, mất nhiều thời gian hơn mới có thể tán nhuyễn và hút sạch ra ngoài.

Tái khám sau một tuần, mắt trái ông Phong hồi phục tốt, thị lực đạt 7/10 và sẽ tiếp tục cải thiện hơn trong vài tuần tới.

PGS.TS.BS Nguyễn Xuân Hiệp, Giám đốc Trung tâm Mắt Công nghệ cao phẫu thuật mắt trái cho ông Phong. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Khi mắt mờ nhòe hay đau nhức, người bệnh cần đến chuyên khoa Mắt để khám, điều trị kịp thời, tránh trì hoãn, ảnh hưởng khả năng hồi phục, chất lượng cuộc sống. Bác sĩ Tùng đánh giá mắt của ông Phong hồi phục tốt sau mổ vì mắt chỉ bị cườm khô, may mắn không bị đồng thời các bệnh lý khác về mắt, không mắc bệnh nền. Trì hoãn khám, điều trị đến khi độ đục thủy tinh nặng cũng ảnh hưởng đến tâm lý người bệnh trong quá trình phẫu thuật.

Nhật Minh

*Tên nhân vật đã được thay đổi