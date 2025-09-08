Đục thủy tinh thể lâu năm có chữa được không?

Mẹ tôi bị đục thủy tinh thể nhiều năm, hiện mắt không còn phản ứng khi bị đèn rọi vào. Mắt của mẹ tôi có thể chữa được không? (Hiền Trang, An Giang)

Trả lời:

Đục thủy tinh thể là tình trạng protein trong thủy tinh thể bị biến tính và kết tụ theo thời gian, làm cho thể thủy tinh mờ đục dần, ảnh hưởng đến đường truyền ánh sáng, gây suy giảm thị lực. Bệnh tiến triển chậm nên nhiều người không nhận ra hoặc có tâm lý ngại can thiệp nên ngày càng nặng.

Ở giai đoạn đầu, mang kính gọng có thể giúp cải thiện thị lực tạm thời nhưng khi đục thủy tinh thể tiến triển nặng, ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày thì cần mổ. Hiện, phẫu thuật Phaco là phương pháp hiện đại điều trị đục thủy tinh thể.

Thực tế, đục thủy tinh thể tiến triển lâu năm không đồng nghĩa với việc không thể điều trị. Nhiều trường hợp dù đục đã lâu nhưng tiến triển chậm, chưa biến chứng, thị lực vẫn có khả năng hồi phục tốt sau phẫu thuật. Song khi bệnh đã kéo dài, thủy tinh thể thường xơ cứng, bao mỏng yếu khiến mổ khó khăn và tiềm ẩn nhiều rủi ro như rách bao sau, đứt dây treo thủy tinh thể hoặc tổn thương giác mạc do phải dùng năng lượng cao khi mổ.

Bác sĩ thực hiện kỹ thuật mổ Phaco thay thủy tinh thể cho người bệnh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Một số trường hợp còn kèm theo biến chứng như tăng nhãn áp, viêm màng bồ đào hoặc tổn thương thần kinh thị giác, làm hạn chế khả năng phục hồi thị lực ngay cả khi mổ thành công.

Mẹ bạn nên đi khám sớm tại các bệnh viện có chuyên khoa Mắt uy tín để bác sĩ đánh giá mức độ đục, chức năng võng mạc, thần kinh thị giác và loại trừ các bệnh kèm theo. Đây là cơ sở quan trọng để bác sĩ lựa chọn thời điểm can thiệp phù hợp tránh để bệnh tiến triển nặng cũng như giúp tiên lượng hồi phục sau mổ.

ThS.BS Tăng Ngọc Anh

Phó khoa Mắt, Trung tâm Mắt Công nghệ cao

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM