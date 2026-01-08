Mất ngủ do phì đại tuyến tiền liệt gây tiểu đêm

TP HCMÔng Toàn, 69 tuổi, thường đi tiểu đêm nên rối loạn giấc ngủ suốt hai năm do phì đại tuyến tiền liệt, nay phải phẫu thuật.

Ông Toàn khám tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM cho thấy thể tích tuyến tiền liệt khoảng 80 ml, có dấu hiệu tắc nghẽn dòng tiểu. Theo ThS.BS Nguyễn Tân Cương, Phó khoa Tiết niệu, Trung tâm Tiết niệu - Thận học - Nam khoa, người bệnh phì đại tuyến tiền liệt có triệu chứng rối loạn tiểu từ trung bình đến nặng và uống thuốc không hiệu quả thì cần được can thiệp bằng phẫu thuật xâm lấn tối thiểu.

Để tránh biến chứng, ông Toàn chọn phương pháp nội soi điều trị bằng nhiệt hơi nước (Rezum). Theo bác sĩ Cương, phương pháp Rezum an toàn, xâm lấn tối thiểu, không cần rạch da, không có vết mổ, được thực hiện qua nội soi niệu đạo. Bác sĩ sử dụng nhiệt hơi nước tiêm vào vùng mô tuyến tiền liệt tăng sinh, phá hủy các tế bào tuyến. Tuyến tiền liệt co nhỏ dần theo thời gian, giúp giải phóng chèn ép lên niệu đạo và cải thiện dòng tiểu.

Bác sĩ Cương (phía trước) và BS.CKI Phan Trường Nam điều trị phì đại tuyến tiền liệt cho ông Toàn. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Thời gian can thiệp 15 phút, giảm nguy cơ chảy máu, nhiễm khuẩn. Người bệnh tránh được nguy cơ xuất tinh ngược dòng, rối loạn cương dương hay tiểu không kiểm soát sau mổ, phù hợp với người lớn tuổi. Sau 24 giờ can thiệp, ông Toàn được xuất viện. Bác sĩ lưu ý người bệnh tái khám đúng lịch để theo dõi hiệu quả điều trị và đánh giá sự thay đổi thể tích tuyến tiền liệt.

Tiểu đêm là một trong những triệu chứng thường gặp của phì đại tuyến tiền liệt. Khi tuyến tiền liệt lớn lên, mô tăng sinh có thể chèn ép vào niệu đạo và cổ bàng quang gây tắc nghẽn dòng tiểu. Người bệnh tiểu khó và hay thức dậy đi tiểu nhiều lần trong đêm (hai lần trở lên), ảnh hưởng đến giấc ngủ, chất lượng cuộc sống.

Bác sĩ khuyến cáo nếu tiểu đêm kéo dài 1-2 tuần kèm các rối loạn tiểu tiện khác, nam giới cần đến bệnh viện khám sớm và điều trị kịp thời. Phì đại tuyến tiền liệt có thể dẫn đến nhiều biến chứng như bí tiểu cấp, nhiễm khuẩn đường tiết niệu, hình thành sỏi bàng quang, tổn thương thận, ảnh hưởng đến tâm lý, chất lượng sống và sức khỏe tình dục.

Hà Thanh

*Tên người bệnh đã được thay đổi