Mất giọng do polyp dây thanh quản

TP HCMAnh Hải, 38 tuổi, mất giọng, khàn tiếng, hụt hơi do polyp dây thanh quản phát triển to.

Anh Hải, ngụ Đăk Lăk, bị polyp dây thanh quản (khối u ở dây thanh) cách đây hai năm. Bác sĩ khuyên hạn chế nói nhiều nhưng do làm tư vấn sản phẩm, anh thường phải nói nhiều.

Gần đây, anh mất giọng, hụt hơi liên tục, hiệu quả công việc giảm sút, đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM khám. Kết quả nội soi thanh quản cho thấy polyp ở dây thanh quản trái, kích thước khoảng 0.5 cm.

Ngày 28/5, thạc sĩ, bác sĩ CKI Diệp Phúc Anh, Trung tâm Tai Mũi Họng, cho biết polyp thanh quản phát triển to có thể gây khó thở nên người bệnh cần phẫu thuật sớm.

Bác sĩ Phúc Anh phẫu thuật nội soi vi phẫu thanh quản, sử dụng ống nội soi thanh quản để cắt trọn polyp, cầm máu tại chỗ, hạn chế tối đa tổn thương đến các cấu trúc bình thường trong 30 phút.

Bác sĩ Phúc Anh và ê kíp phẫu thuật cắt polyp dây thanh cho anh Hải. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Tái khám sau hai tuần, anh Hải giảm khàn, nói chuyện không còn hụt hơi, giọng cải thiện khoảng 80-90%, dây thanh lành thương tốt. Kết quả giải phẫu polyp lành tính.

Sau phẫu thuật, người bệnh cần kiêng nói tối thiểu hai tuần; tránh nói nhiều, nói to; uống đủ hai lít nước mỗi ngày; không lạm dụng chất kích thích. Hạn chế thức ăn cay, nóng; vệ sinh họng bằng dung dịch nước muối cũng giúp dây thanh hồi phục tốt.

Polyp dây thanh thường lành tính, kích thước to hoặc nhỏ, có cuống hoặc không cuống. Không phải tất cả trường hợp polyp dây thanh đều phải điều trị bằng phẫu thuật. Tùy theo mức độ, giai đoạn bệnh, bác sĩ chỉ định phương pháp phù hợp. Sau phẫu thuật, khối polyp được làm giải phẫu bệnh để xác định bản chất của tổn thương.

Rối loạn giọng là triệu chứng xuất hiện của polyp dây thanh. Bác sĩ Phúc Anh giải thích nguyên nhân do hai dây thanh âm không khép kín được, rung động không đều. Mức độ rối loạn giọng phụ thuộc vào kích thước, polyp càng to thì càng làm cho khoảng hở thanh môn (khoảng không gian giữa các dây thanh âm) khi phát âm rộng hơn. Do đó, khi nói, người bệnh giọng khàn nhiều hơn và hụt hơi.

Nội soi thanh quản có thể phát hiện sớm polyp dây thanh. Người bị khàn tiếng hơn một tháng nên đi khám tai mũi họng để nội soi kiểm tra, có thể điều trị từ sớm.

Để phòng ngừa nguy cơ polyp dây thanh, bác sĩ Phúc Anh khuyến cáo hạn chế nói nhiều, nói to, la hét, hát liên tục; giảm hút thuốc, hạn chế đồ uống chứa caffeine và rượu bia; uống đủ nước. Kiểm soát bệnh trào ngược dạ dày thực quản bằng cách dùng bữa đúng giờ, không ăn khuya để tránh axit làm tổn thương thanh quản. Người thường xuyên tiếp xúc với hóa chất độc hại, ô nhiễm nên đeo khẩu trang phòng hộ và vệ sinh mũi họng.

Uyên Trinh

*Tên nhân vật đã được thay đổi