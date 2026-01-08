Mắt đỏ khi nào cần đi khám?

Mắt đỏ do chấn thương, kèm đau, tiết dịch bất thường hoặc thay đổi thị lực có thể là dấu hiệu của tình trạng nghiêm trọng cần được điều trị sớm.

Hầu hết các trường hợp đỏ mắt chỉ kéo dài trong thời gian ngắn và có thể tự khỏi. Tuy nhiên, đôi khi đây là dấu hiệu của bệnh lý nghiêm trọng cần điều trị như nhiễm trùng nặng, loét giác mạc hoặc tăng nhãn áp. Nếu mắt đỏ kèm các triệu chứng dưới đây, người bệnh nên đi khám sớm để được chẩn đoán và điều trị kịp thời, tránh biến chứng.

Mờ mắt

Mờ mắt có thể là triệu chứng của nhiều tình trạng rối loạn thần kinh hoặc bệnh lý tại mắt. Mờ mắt kèm đỏ mắt có thể là dấu hiệu của vấn đề thị lực nghiêm trọng do rối loạn tự miễn, nhiễm trùng nặng hoặc phù nề. Người bệnh nên đi khám sớm.

Đau

Viêm kết mạc (đau mắt đỏ) là bệnh nhiễm virus phổ biến, thường gây khó chịu hoặc ngứa rát nhưng ít khi gây đau dữ dội. Ngược lại, viêm giác mạc, loét giác mạc, viêm màng bồ đào hoặc bệnh glôcôm góc đóng cấp có thể gây đau mắt nhiều, kèm đỏ mắt. Khi đau mắt dữ dội, người bệnh cần được khám sớm vì tổn thương mắt có thể tiến triển nhanh, chẳng hạn loét giác mạc do vi khuẩn Pseudomonas có thể gây mù trong vòng 48 giờ nếu không điều trị.

Nhạy cảm với ánh sáng

Nhạy cảm với ánh sáng thường xảy ra khi giác mạc (lớp màng trong suốt phía trước mắt) bị kích thích, như trầy xước hoặc loét giác mạc, và cũng gặp ở người đau nửa đầu hoặc sau chấn thương đầu. Khi đi kèm đỏ mắt, đây có thể là dấu hiệu kích ứng, viêm hoặc tổn thương mắt. Tình trạng này còn gặp trong viêm màng bồ đào (viêm lớp mô nằm bên trong mắt), nhiễm trùng, viêm màng não, bỏng hoặc chấn thương mắt, cũng như giai đoạn hồi phục sau phẫu thuật.

Bệnh tự miễn (lupus ban đỏ, hội chứng Sjögren, đa xơ cứng) có thể khiến người bệnh nhạy cảm với ánh sáng. Đây còn là tác dụng phụ của một số thuốc như thuốc điều trị tăng động giảm chú ý hoặc thuốc nhỏ mắt gây giãn đồng tử.

Nhìn thấy quầng sáng

Nhìn thấy quầng sáng cảnh báo đục thủy tinh thể, phù giác mạc hoặc glôcôm góc đóng cấp tính. Những tình trạng này cũng thường gây đỏ mắt. Khi mắt bị sưng, giác mạc dày và trở nên đục, khiến ánh sáng bị tán xạ, từ đó người bệnh nhìn thấy quầng sáng quanh nguồn sáng.

Dịch tiết

Mắt tiết một lượng dịch nhất định để bôi trơn và hỗ trợ quá trình tạo nước mắt. Tuy nhiên, dịch tiết quá nhiều hoặc bất thường kèm đỏ mắt có thể là dấu hiệu của nhiễm trùng hoặc chấn thương. Người bệnh nên đi khám nếu dịch tiết có máu hoặc nhiều chất nhầy, đóng vảy gây khó mở mắt, chảy nước mắt kéo dài, hoặc dịch tiết đặc, vón cục.