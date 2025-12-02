Mặt đỏ do giãn mạch máu

TP HCMÔng Hưng, 55 tuổi, đỏ chóp mũi và vùng chữ T trên mặt suốt một năm, bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh trứng cá đỏ thể mạch máu.

BS.CKI Trần Thị Mỹ Linh, chuyên khoa Da liễu - Thẩm mỹ Da Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết vùng mũi, chóp mũi và một phần trán (vùng chữ T) của ông Hưng không nhiều mụn nhưng lại đỏ rõ rệt, xuất hiện các mao mạch nông giãn, làn da rất nhạy cảm và dễ chảy máu khi có ma sát. Bác sĩ chẩn đoán ông mắc trứng cá đỏ thể mạch máu - một thể bệnh dễ bị nhầm với viêm da dị ứng hoặc đỏ mặt do rượu.

Người bệnh bị đỏ mặt kéo dài hoặc đỏ bừng từng cơn, thường cảm giác nóng rát, châm chích hoặc nhạy cảm hơn với các tác nhân bên ngoài. Dấu hiệu nổi bật nhất của thể này là hiện tượng giãn mao mạch nông, có thể quan sát rõ bằng mắt thường, nhất là ở vùng trung tâm khuôn mặt như mũi, má, cằm và trán. Khác với các thể khác, trứng cá đỏ thể mạch máu ít hoặc hầu như không có mụn mủ.

Bác sĩ sử dụng laser YAG xung dài điều trị các mao mạch giãn cho ông Hưng. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Theo bác sĩ Linh, trứng cá đỏ là bệnh da mạn tính khá phổ biến, gặp nhiều ở người da sáng màu và độ tuổi 30-50. Nữ giới thường mắc nhiều hơn, nhưng biến chứng phì đại mũi lại phổ biến ở nam hơn. Các yếu tố như ánh nắng mặt trời, đồ ăn cay nóng, rượu bia, stress hoặc thời tiết thay đổi dễ khiến mạch máu giãn, mặt đỏ bừng. Nếu kéo dài, thành mạch mất đàn hồi, xuất hiện mạng lưới mao mạch nhỏ li ti và da ngày càng mỏng, dễ tổn thương. Trường hợp không điều trị, bệnh có thể tiến triển thành dày da mũi - biến dạng đặc trưng của trứng cá đỏ lâu năm.

Bác sĩ Linh chỉ định ông Hưng điều trị bằng laser YAG xung dài giúp thu nhỏ các mao mạch giãn, giảm đỏ và đồng đều màu da, liệu trình 4-6 lần, mỗi buổi cách nhau 2-4 tuần. Ông được kết hợp các loại thuốc bôi kháng viêm và phục hồi hàng rào bảo vệ da nhằm giảm tình trạng kích ứng, hạn chế nguy cơ tái phát.

Bác sĩ Linh cho biết laser YAG xung dài tác động chọn lọc vào mạch máu bị giãn, giúp giảm đỏ rõ rệt ngay sau mỗi buổi điều trị. Tuy nhiên, người bệnh vẫn phải kết hợp thuốc bôi và thay đổi thói quen sinh hoạt để duy trì hiệu quả. Sau 3 buổi laser và bôi thuốc theo hướng dẫn, vùng đỏ trên mũi của ông giảm đáng kể. Da không còn dễ chảy máu khi rửa mặt, các mảng đỏ ở trán nhạt dần.

Sau điều trị laser, người bệnh cần tránh nắng kỹ bằng cách thoa kem chống nắng phổ rộng, che chắn khi ra nắng và dưỡng ẩm đều đặn hai lần mỗi ngày để da hồi phục tốt hơn. Trong hai ngày đầu, người bệnh không xông hơi, vận động nặng hay dùng sản phẩm tẩy rửa mạnh. Da có thể ửng đỏ nhẹ nhưng sẽ giảm khi chườm mát và bôi thuốc theo hướng dẫn.

Bác sĩ khuyến cáo mọi người không nên chủ quan khi vùng mũi hoặc mặt đỏ kéo dài, cần đến bệnh viện có chuyên khoa Da liễu - Thẩm mỹ Da để xác định nguyên nhân và điều trị sớm, giảm nguy cơ giãn mạch nặng hoặc biến dạng mũi.

Minh Hương

* Tên nhân vật đã được thay đổi