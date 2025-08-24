Vì sao thoa kem chống nắng vẫn bị sạm nám da?

Tôi thường xuyên thoa kem chống nắng trước khi ra đường nhưng vẫn bị sạm và nám da. Nguyên nhân do đâu?(Phương Vy, TP HCM)

Trả lời:

Hiệu quả của kem chống nắng phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Chẳng hạn chỉ số SPF (chống tia UVB) và PA (chống tia UVA) chưa đủ cao thì tia UVA và UVB vẫn có thể xuyên qua và tác động lên da. Sử dụng kem chống nắng không phù hợp với loại da cũng làm giảm tác dụng.

Thoa lượng kem chống nắng quá ít, không đủ để tạo ra lớp màng bảo vệ da hiệu quả cũng có thể là nguyên nhân gây sạm nám da. Kem chống nắng chỉ duy trì hiệu quả khoảng 2-4 giờ. Dưới tác động của mồ hôi, sự cọ xát với khẩu trang và quần áo, lớp kem bảo vệ sẽ giảm tác dụng, cần được thoa lại.

Không che chắn bằng mũ rộng vành, đeo kính râm, mặc áo chống nắng cũng khiến làn da phải chịu lượng tia UV đáng kể. Ánh sáng xanh từ điện thoại, máy tính hay tia hồng ngoại từ các nguồn nhiệt góp phần gây sạm nám. Vì vậy, bạn nên chọn các loại kem chống nắng phổ rộng để chống lại các tác nhân này.

Yếu tố nội sinh như thay đổi nội tiết, di truyền hoặc những tổn thương da sẵn có cũng tạo điều kiện cho sắc tố melanin hoạt động mạnh khiến sạm nám dễ xuất hiện hoặc tái phát dù đã chống nắng kỹ.

Bác sĩ sử dụng laser pico điều trị nám da và tàn nhang cho người bệnh. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Để kem chống nắng phát huy hiệu quả tối đa, bạn nên sử dụng sản phẩm phù hợp, thoa đủ lượng, thoa lại thường xuyên. Kết hợp chế độ ăn giàu rau xanh, trái cây, uống đủ nước, ngủ đủ giấc và hạn chế căng thẳng để giảm kích thích sản sinh melanin.

Bạn có thể bổ sung các tinh chất thiên nhiên như sakura (chiết xuất hoa anh đào Nhật Bản), tinh chất l-glutathione, pomegranate (quả lựu Địa Trung Hải) để giảm tổng hợp và sản xuất melanin, làm mờ sạm nám, ngăn ngừa hình thành sạm nám mới. Các tinh chất collagen peptide, p.leucotomos (dương xỉ Nam Mỹ), litchi fruit, white peony, lemon power, chiết xuất từ quả vải, hoa mẫu đơn trắng và chanh cũng hỗ trợ làn da khỏe mạnh, mịn màng.

Bạn nên đi khám tại chuyên khoa Da liễu - Thẩm mỹ Da sớm, không để tình trạng sạm nám da kéo dài lan rộng hơn.

Dược sĩ Đỗ Xuân Hòa

Trung tâm Thông tin Y khoa

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM