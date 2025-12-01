Mặt đen sạm do dị ứng mỹ phẩm

TP HCMChị Hồng, 28 tuổi, sau một thời gian dùng kem dưỡng trắng da cấp tốc bị đỏ rát mặt, da bong tróc rồi đen sạm.

Chị Hồng cho biết dùng loại kem dưỡng mua trên mạng được quảng cáo "làm sáng nhanh sau 7 ngày, phù hợp mọi loại da". Sau khoảng một tuần sử dụng, da hơi nóng và rát nhẹ, chị nghĩ là phản ứng bình thường. Sau khoảng ba tuần, da đỏ, khô căng, nhất là vùng gò má và cánh mũi, chị ngưng dùng kem song da chuyển sang nâu xám và đen sạm, lan rộng gần hết khuôn mặt. Chị đến một spa ủ trắng, lăn kim theo liệu trình 6 buổi nhưng da càng thâm hơn, dễ kích ứng.

ThS.BS Vũ Thị Thùy Trang, chuyên khoa Da liễu - Thẩm mỹ Da, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, chẩn đoán chị Hồng bị dị ứng mỹ phẩm dẫn đến tăng sắc tố lan tỏa trên mặt, bề mặt da dày sừng. Đây là bệnh sắc tố Riehl - một dạng viêm da tiếp xúc tăng sắc tố ở mặt, đặc trưng bởi các mảng màu nâu hoặc đen lan tỏa hoặc có dạng mạng lưới, đặc biệt ở trán và gò má, khó điều trị.

Nguyên nhân chính gây bệnh là các hóa chất trong mỹ phẩm hoặc sản phẩm chăm sóc da gây phản ứng dị ứng và tăng sắc tố. Khác với tăng sắc tố sau kích ứng thông thường chỉ gây đỏ nhẹ, hơi rát và thỉnh thoảng bong da, bệnh Riehl khiến sắc tố tích tụ sâu và dai dẳng, các vùng sạm ngày càng đậm màu, lan rộng và làm da thô ráp, tối xỉn rõ rệt. Nếu phát hiện muộn, bệnh rất khó phục hồi, thậm chí khiến da nhạy cảm kéo dài với các sản phẩm chăm sóc da.

Bác sĩ sử dụng laser pico để giảm tình trạng tăng sắc tố da cho chị Hồng. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ chỉ định chị Hồng điều trị bằng thuốc bôi để giảm viêm, kết hợp laser pico xung ngắn nhằm phá vỡ sắc tố dư thừa và tiêm HA (Hyaluronic axit) cải thiện cấu trúc da, tăng độ đàn hồi, da đều màu hơn. Chị còn được peel da nồng độ phù hợp, thực hiện xen kẽ để thúc đẩy tái tạo bề mặt da, làm mỏng lớp sừng dày và tăng hiệu quả làm sáng. Liệu trình điều trị kéo dài 8-12 tháng.

Theo bác sĩ Trang, laser pico tác động trực tiếp lên melanin dư thừa, phân giải các hạt sắc tố mà không làm tổn thương lớp thượng bì. Sóng laser đồng thời kích thích tăng sinh collagen và elastin, giúp da mềm, mịn, hồng hào tự nhiên.

Sau gần một năm điều trị, da của chị Hồng thay đổi rõ rệt, vùng sạm đen mờ đi đáng kể, da hồng hào hơn.

Sau một năm điều trị, vùng da sạm đen của chị Hồng sáng đều, hồng hào hơn (bên phải). Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ Trang lưu ý, điều trị sạm da sau dị ứng hay do bệnh sắc tố Riehl đòi hỏi thời gian dài, phối hợp nhiều phương pháp và chăm sóc nghiêm ngặt tại nhà. Người bệnh nên dưỡng ẩm hằng ngày bằng sản phẩm chứa ceramide hoặc HA, tránh nắng kỹ, hạn chế mỹ phẩm có thành phần dễ gây dị ứng và thói quen chà xát da. Uống đủ nước, ăn nhiều rau xanh, hạn chế rượu bia và thuốc lá góp phần duy trì sắc tố da đều màu. Điều trị đúng phác đồ giúp theo dõi tiến triển và điều chỉnh năng lượng laser phù hợp.

Khi da đỏ rát kéo dài, khô sần, bong tróc hoặc không đều màu, nên ngừng sử dụng sản phẩm nghi ngờ. Không tự điều trị hoặc tiếp tục dùng mỹ phẩm bởi có thể khiến da bị tăng sắc tố nặng, khó phục hồi. Lúc này, người bệnh cần đến bác sĩ chuyên khoa Da liễu - Thẩm mỹ Da để xác định nguyên nhân và điều trị phù hợp.

Minh Hương

* Tên nhân vật đã được thay đổi