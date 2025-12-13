Mắt chớp sáng là dấu hiệu bệnh gì?

Nhìn thấy ánh sáng nhấp nháy trong mắt có thể là dấu hiệu của nhiều vấn đề khác nhau như bong, rách võng mạc hoặc tổn thương dây thần kinh thị giác.

Mắt chớp sáng là tình trạng trạng nhìn thấy những tia sáng nhấp nháy hay chứng nhìn thấy ánh sáng thoáng qua (photopsia). Chúng có thể xuất hiện dưới dạng vệt sáng như tia chớp, ánh sáng nhấp nháy, hình dạng trôi nổi, đốm sáng... Thông thường, đây là kết quả của quá trình lão hóa, khi dịch kính co lại và tách ra khỏi đáy mắt do bong dịch kính sau. Trong một số trường hợp, nó cũng có thể là dấu hiệu cảnh báo một số vấn đề sức khỏe.

Bong dịch kính sau: Điều này xảy ra khi chất dịch trong mắt bắt đầu co lại theo tuổi tác, có thể kéo võng mạc nhạy cảm với ánh sáng, gây ra hiện tượng nhấp nháy.

Bong hoặc rách võng mạc: Những trường hợp này có khả năng xảy ra nếu có dịch rò rỉ phía sau võng mạc. Mô sẹo trên võng mạc kéo căng vùng phía sau này dẫn đến hiện tượng lóe sáng, có thể khiến võng mạc bị tách ra khỏi đáy mắt.

Tụ máu trong mắt do bệnh võng mạc tiểu đường: Máu rò rỉ từ các mạch máu có thể gây sẹo trên võng mạc, dẫn đến hiện tượng nhấp nháy thậm chí bong võng mạc.

Bệnh nấm Histoplasma: Nhiễm trùng phổi có thể lan đến mắt, gây ra các vấn đề về thị lực và cảm giác như có ánh sáng nhấp nháy.

Cơn thiếu máu cục bộ thoáng qua: Lưu lượng máu trong não bị tắc nghẽn tạm thời, gây ra đột quỵ và các triệu chứng giống đột quỵ.

Tân mạch hắc mạc: Sự phát triển của các mạch máu bất thường trong lớp hắc mạc của mắt, có thể rò rỉ chất lỏng và máu, gây tổn thương võng mạc, dẫn đến mất thị lực, nhìn mờ, lóe sáng.

Cơn động kinh: Đây là một đợt hoạt động điện bất thường trong não, ảnh hưởng đến dây thần kinh thị giác, gây cảm giác như có áng sáng lóe lên bên trong mắt.

HIV: HIV làm suy yếu hệ miễn dịch bằng cách tấn công tế bào CD4, từ đó làm tăng nguy cơ nhiễm trùng và biến chứng ở mắt, có thể ảnh hưởng đến thị lực.

Tổn thương dây thần kinh thị giác: Dây thần kinh này truyền thông tin thị giác từ võng mạc đến não, nếu tổn thương có thể gây tình trạng nhìn thấy tia sáng trong mắt.

Thuốc: Một số loại thuốc điều trị sốt rét, viêm khớp dạng thấp hoặc các bệnh tự miễn khác cũng có liên quan đến hiện tượng lóe sáng.

Thỉnh thoảng nhìn thấy tia sáng lóe lên trong mắt có thể không cần điều trị. Tuy nhiên, nếu tình trạng này xuất hiện thường xuyên thì nên đến chuyên khoa mắt để kiểm tra và tư vấn điều trị phù hợp.

Bảo Bảo (Theo Verry Well Health)