Bong võng mạc có thể không gây đau đớn song có các biểu hiện như nhìn méo hình, có ánh sáng lóe như tia chớp, suy giảm thị lực.

Võng mạc là lớp màng mỏng nằm ở đáy mắt, chứa nhiều dây thần kinh thị giác, có nhiệm vụ tiếp nhận ánh sáng và truyền tín hiệu về não, giúp bạn nhìn rõ mọi thứ. Võng mạc bị tách ra khỏi mô nuôi dưỡng, gây suy giảm thị lực ở nhiều mức độ khác nhau. Đây là tình trạng nguy hiểm, có thể gây mất thị lực vĩnh viễn, cần xử trí cấp cứu.

Theo BS.CKII Bùi Việt Hưng, Trưởng khoa Dịch kính Võng mạc, Trung tâm Mắt Công nghệ cao, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, bong võng mạc có thể diễn tiến âm thầm, đôi khi không gây đau, khiến phát hiện bệnh muộn, đã có những biến chứng nặng về thị lực.

Dưới đây là một số dấu hiệu cảnh báo tình trạng bong võng mạc, cần lưu ý để nhận biết và sớm đi khám.

Hình ảnh chớp sáng

Một trong những biểu hiện sớm nhiều mà người nhận thấy là ánh sáng lóe lên như tia chớp trong tầm nhìn, nhất khi nhìn vào vùng tối. Nguyên nhân do võng mạc bị kéo căng hoặc tách ra, kích thích các tế bào thần kinh thị giác.

Vẩn đục dịch kính

Vẩn đục dịch kính xảy ra khi mắt nhìn thấy hiện tượng ruồi bay, các đốm đen bay lơ lửng trong tầm nhìn, thường là lành tính, xuất hiện nhiều hơn khi lớn tuổi. Tuy nhiên, những đốm đen xuất hiện nhiều, gây cản trở tầm nhìn hoặc các mảng nhiều hình dạng trôi nổi trong tầm nhìn cũng là một dấu hiệu cảnh báo bong võng mạc.

Mất thị lực ngoại vi

Thị lực ngoại vi là khả năng nhìn thấy những sự vật, hình ảnh nằm ngoài vùng nhìn thẳng. Nói cách khác, khi tập trung nhìn phía trước, thị lực ngoại vi giúp nhận biết được các vật thể ở hai bên, phía trên hoặc phía dưới mà không cần liếc mắt hay quay đầu về hai bên. Người bị bong võng mạc có thể cảm thấy tầm nhìn bị thu hẹp lại, tương tự khi nhìn qua ống nhòm. Nếu nhận thấy mảng đen trong tầm nhìn, dù ở vị trí nào thì cũng đều là triệu chứng nghiêm trọng của tình trạng bong võng mạc.

Bác sĩ mổ điều trị bong võng mạc. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Nhìn hình biến dạng

Hình ảnh trở nên mờ hoặc biến dạng có thể cảnh báo bong võng mạc. Võng mạc không còn nằm đúng vị trí, bị bong ra gây ảnh hưởng tới vùng hoàng điểm (điểm vàng) xử lý nhiệm vụ phân biệt màu sắc, chi tiết hình ảnh.

Suy giảm thị lực

Bong võng mạc khiến tín hiệu ánh sáng không còn được truyền tải chính xác, dẫn đến nhìn mờ, méo hình hoặc mất chi tiết. Nếu vùng bong lan đến hoàng điểm (nơi quyết định thị lực trung tâm), người bệnh có thể không còn đọc được chữ, khó nhận diện khuôn mặt hay lái xe an toàn.

Khuê Lâm