'Mất' buồng tử cung sau 9 lần nạo thai

Hà NộiSau 9 lần nạo hút thai, khoang tử cung của chị Hòa, 35 tuổi, gần như không còn do sẹo xơ dính nặng, gây vô sinh.

Chị Hòa nhiều lần chấm dứt thai kỳ sớm, gần nhất là khi thai 10 tuần. Sau đó, chu kỳ kinh của chị thưa dần, có những thời điểm mất kinh kéo dài, hai năm qua không có con. Tại Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội (IVF Tâm Anh), kết quả nội soi buồng tử cung cho thấy khoang tử cung của chị gần như biến mất hoàn toàn do bị dính, khiến phôi thai không thể làm tổ và phát triển.

Theo BS.CKI Lê Đức Thắng, dính buồng tử cung hay "hội chứng Asherman" xảy ra khi lớp nội mạc tử cung bị tổn thương nghiêm trọng, hình thành mô sẹo xơ làm cho các thành tử cung dính vào nhau. Nguyên nhân chính là các thủ thuật can thiệp vào buồng tử cung, đặc biệt là nạo hút thai hoặc can thiệp sau sảy thai. Nghiên cứu cho thấy nguy cơ dính buồng tử cung tăng theo số lần can thiệp, khoảng 16% sau một lần nạo thai và khoảng 32% từ lần thứ 2-3 trở đi.

Bác sĩ Thắng đánh giá trường hợp chị Hòa điều trị vô sinh đặc biệt khó. Trước hết cần phẫu thuật nội soi tách dính nhằm tái tạo tối đa khoang tử cung còn khả năng phục hồi. Sau phẫu thuật, chị Hòa được theo dõi sát nhiều tháng và điều trị bổ trợ kéo dài để hỗ trợ tái tạo niêm mạc tử cung. Các biện pháp chống tái dính được áp dụng nhằm hạn chế nguy cơ khoang tử cung tiếp tục xơ hóa. Kết quả cho thấy buồng tử cung mở lại một phần, song diện tích niêm mạc còn lại không đồng đều, khả năng mang thai tự nhiên rất thấp. Chị Hòa được tư vấn thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) để có con.

Bác sĩ Thắng tư vấn cho chị Hòa về phương pháp điều trị vô sinh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ kê thuốc kích thích buồng trứng cho chị Hòa, chọc hút noãn thụ tinh với tinh trùng của người chồng để tạo phôi. Trước khi chuyển phôi, người bệnh trải qua quá trình chuẩn bị nội mạc tử cung kỹ lưỡng, kéo dài hơn so với thông thường. Khi nội mạc đạt ngưỡng an toàn, bác sĩ chuyển một phôi chất lượng tốt vào buồng tử cung.

Phôi làm tổ thành công, thai kỳ của chị Hòa được theo dõi chặt chẽ ngay từ sớm, kiểm soát nguy cơ sảy thai, sinh non và các biến chứng liên quan đến bánh nhau trong suốt thai kỳ. Tháng một, vợ chồng chị đón con đầu lòng chào đời khỏe mạnh.

Bác sĩ Thắng lưu ý các triệu chứng lâm sàng của dính buồng tử cung thường gặp nhất là rối loạn kinh nguyệt như kinh ít hoặc vô kinh, đau bụng kinh, hoặc vô sinh. Ngay cả khi phẫu thuật tách dính thành công, nguy cơ tái dính có thể tới 20-23%, đặc biệt trong các trường hợp nặng, đòi hỏi theo dõi và chăm sóc dài hạn.

Để phòng ngừa, bác sĩ Thắng khuyến cáo phụ nữ trong độ tuổi sinh sản nên chủ động sử dụng các biện pháp tránh thai an toàn, hạn chế tối đa nạo hút thai. Trường hợp phải can thiệp, cần lựa chọn cơ sở y tế có chuyên môn, đảm bảo vô khuẩn và kỹ thuật chuẩn, tái khám đầy đủ sau thủ thuật để phát hiện sớm bất thường. Nếu khó mang thai trở lại sau 6-12 tháng, cần đi khám sớm để chẩn đoán nguyên nhân và xử trí kịp thời.

Thanh Ba