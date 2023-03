Mắc rận mu sau 'tình một đêm'

Dù đã sử dụng bao cao su khi quan hệ tình dục cùng người lạ, 7 ngày sau nam thanh niên ngứa điên đảo ở vùng kín, phát hiện rận mu bám dày đặc.

BS.CKI Lương Thị Giang Lam, Khoa Khám bệnh, BVĐK Tâm Anh Hà Nội, cho biết anh Hoàng An, 29 tuổi, đến khám với tình trạng trầy xước vùng kín do cào gãi. Bệnh nhân được chẩn đoán bị rận mu (Pthirus pubis) tấn công. Khi soi kính lúp trên lông vùng kín của người bệnh phát hiện hình ảnh rận dày đặc, nhiều con bám chặt dưới da no căng.

Nam thanh niên cho biết gần đây có trải qua "tình một đêm", 7 ngày sau xuất hiện triệu chứng ngứa ngáy dữ dội ở vùng kín. Anh khổ sở vì cả ngày làm việc nhiều lần phải đứng lên ngồi xuống, thậm chí chạy vào nhà vệ sinh để gãi. Khi tình trạng ngứa ngày càng tăng,cào gãi đến mức trầy xước vùng kín, anh lo lắng tự đi mua thuốc bôi nhưng không hiệu quả.

Khi được bác sĩ điều trị theo phác đồ rận mu bằng thuốc bôi và thuốc uống, chỉ sau một ngày tình trạng ngứa đã thuyên giảm. Bệnh nhân cho biết anh chưa từng nghe đến rận mu và hoàn toàn bất ngờ dùng bao cao su vẫn có thể mắc.

Hình ảnh rận mu khi soi dưới kính hiển vi. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Bác sĩ Lam cho biết thêm trước đó không lâu một người đàn ông tên Hải, 60 tuổi, cũng đến khám với biểu hiện ngứa ngáy ở vùng kín. Người bệnh đã cố chịu đựng hai tháng nhưng dùng thuốc không khỏi. Khi đến khám, tình trạng da vùng mu của người đàn ông này đóng vảy tiết, chàm hóa, chảy dịch, vùng tổn thương lớn. Bác sĩ Lam chẩn đoán đây là tình trạng bội nhiễm do rận mu gây ra. Bệnh nhân được điều trị theo phác đồ rận mu và tình trạng ngứa ngáy khó chịu đã thuyên giảm chỉ sau một ngày.

Theo bác sĩ Lam, rận mu có kích thước nhỏ và ký sinh ngoài da nên rất dễ lây lan khi quan hệ tình dục, ngay cả dùng bao cao su cũng không an toàn. Việc dùng chung đồ dùng cá nhân như quần áo, khăn tắm... cũng có nguy cơ lây nhiễm. Việc cởi mở hơn về tình dục nhưng thiếu kiến thức an toàn khi quan hệ khiến bệnh rận mu có xu hướng tăng và lây lan nhanh chóng hơn trong thời gian gần đây.

Rận mu tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng gây tình trạng bứt rứt, khó chịu cho người bệnh, ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng cuộc sống. Thông thường, trứng rận sẽ nở sau khoảng 7-10 ngày và hút máu vật chủ để sinh sống, phát triển. Đây cũng chính là nguyên nhân gây ra nhiều triệu chứng khó chịu đối với bệnh nhân.

Tình trạng ngứa ngáy ở cơ quan sinh dục thường trở nên nghiêm trọng hơn vào buổi tối, ảnh hưởng tới chất lượng giấc ngủ. Người bệnh có thể bị sốt nhẹ, cơ thể mệt mỏi, mất ngủ. Một số người phát hiện trên vùng da lông mu xuất hiện các nốt màu xanh, đây chính là vị trí rận mu cắn và hút máu.

Nhiều nghiên cứu cho thấy rận mu có khả năng sống sót rất tốt. Rận trưởng thành có thể ký sinh trên cơ thể tới 30 ngày, rận mu cái sinh sản trung bình 25 - 30 trứng mỗi lần. Nếu càng chần chừ, e ngại trong việc thăm khám và điều trị thì số lượng rận ký sinh ở khu vực lông mu ngày càng gia tăng và có thể lan sang một số bộ phận có lông khác trên cơ thể (lông nách, lông mi) hoặc cho người khác.

Bác sĩ Lam khuyến cáo để phòng tránh rận mu cần giữ gìn vệ sinh cá nhân và môi trường sống sạch sẽ, không nên dùng chung đồ dùng cá nhân và sinh hoạt tình dục bừa bãi. Người bệnh mắc rận mu cần sử dụng thuốc đồng thời thay đổi thói quen sinh hoạt; vệ sinh thân thể, quần áo, chăn gối và các đồ dùng cá nhân cẩn thận; tránh quan hệ tình dục làm lây lan cho người khác. Người bệnh nên tới khám tại các cơ sở y tế uy tín và điều trị theo phác đồ của bác sĩ để giải quyết triệt để bệnh.

Thanh Ba

*Tên người bệnh đã được thay đổi