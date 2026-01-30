Mắc nhiều bệnh lý gây vô sinh

Hà NộiChị Đào, 32 tuổi, lạc nội mạc tử cung, suy giảm buồng trứng kèm suy giáp, điều trị bệnh ổn định và thụ tinh ống nghiệm để có con.

Chị Đào tới Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội (IVF Tâm Anh) khám sau một năm kết hôn không có thai. ThS.BS Nguyễn Lệ Thủy phát hiện chỉ số dự trữ buồng trứng AMH của chị suy giảm mạnh còn 0,093 (ở phụ nữ khỏe mạnh dưới 38 tuổi thường trong khoảng 2.2-6.8 ng/mL). Chị đồng thời bị lạc nội mạc tử cung - tình trạng mô nội mạc phát triển bên ngoài tử cung. Lạc nội mạc có thể làm biến dạng giải phẫu tử cung - vòi trứng - buồng trứng, giảm dự trữ buồng trứng và chất lượng noãn, cản trở quá trình thụ tinh, gây rối loạn nội tiết và miễn dịch, làm giảm khả năng tiếp nhận phôi, tăng nguy cơ sảy thai sớm.

Chị Đào khám nội tiết phát hiện thêm nhân thùy trái tuyến giáp kèm suy giáp dưới lâm sàng. Suy giáp là tình trạng tuyến giáp không sản sinh đủ hormone, ảnh hưởng đến các mô và cơ quan trong cơ thể, đặc biệt làm rối loạn chu kỳ kinh nguyệt và quá trình rụng trứng, dẫn đến các vấn đề sinh sản và giảm khả năng thụ thai, bác sĩ Thủy giải thích.

Kỹ thuật viên đang theo dõi quá trình nuôi cấy phôi. Ảnh: IVF Tâm Anh

Chị Đào được bác sĩ hai chuyên khoa Hỗ trợ sinh sản và Nội tiết phối hợp xây dựng phác đồ cá thể hóa để điều trị bệnh suy giáp trước khi thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Bác sĩ kê thuốc nội tiết nhằm ổn định nồng độ hormone tuyến giáp, theo dõi chức năng tuyến giáp định kỳ mỗi 4 tuần để điều chỉnh liều thuốc phù hợp cho đến khi ổn định.

Chị Đào được kích thích buồng trứng nhẹ, chọc hút thu 10 noãn, nuôi cấy được 4 phôi ngày 3 chất lượng tốt. Bác sĩ dùng thuốc ức chế lạc nội mạc tử cung trong vòng một tháng, chuẩn bị niêm mạc đủ điều kiện rồi chuyển một phôi ngày 3 loại tốt vào buồng tử cung. Tuy nhiên đến tuần 24, thai ngừng phát triển.

Nghỉ ngơi một năm để phục hồi thể chất và tinh thần, chị Đào quay lại bệnh viện gom noãn hai chu kỳ nhằm gia tăng số lượng phôi và cải thiện cơ hội mang thai. Các noãn đạt tiêu chuẩn được thụ tinh bằng kỹ thuật tiêm tinh trùng vào bào tương noãn (ICSI). Phôi được nuôi cấy trong hệ thống tủ time-lapse có camera giám sát liên tục và tích hợp trí tuệ nhân tạo, hỗ trợ đánh giá quá trình phân chia tế bào và phát hiện sớm bất thường. Bác sĩ chọn một phôi ngày 3 loại tốt để chuyển vào tử cung, chị Đào đậu thai. Vợ chồng chị đón con gái chào đời khỏe mạnh vào tháng trước. Họ đang trữ đông 3 phôi còn lại để sinh thêm con trong tương lai.

Theo bác sĩ Thủy, suy giáp và lạc nội mạc tử cung hay gặp ở nữ giới trong độ tuổi sinh sản, thường không rõ triệu chứng, dễ nhầm lẫn với bệnh khác. Phụ nữ có biểu bất thường ở hệ sinh sản nên đi khám toàn diện và điều trị sớm, tầm soát đầy đủ các rối loạn nội tiết, bệnh lý phụ khoa và các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sinh sản. Kiểm soát ổn định bệnh nền trước khi can thiệp hỗ trợ sinh sản giúp tối ưu khả năng thụ thai, giảm nguy cơ thất bại hoặc biến chứng.

Tại IVF Tâm Anh Hà Nội, với các công nghệ chẩn đoán hình ảnh, nuôi cấy phôi và điều trị cá thể hóa, tỷ lệ có thai trung bình sau các lần chuyển phôi đạt 78,7%, ở phụ nữ dưới 28 tuổi là gần 85%.

Hằng Trần

*Tên nhân vật đã được thay đổi