Mắc mề đay kháng trị ở tuổi trung niên

TP HCMỞ tuổi 52, da bà Minh bỗng nhạy cảm, ngứa dữ dội, nổi mẩn toàn thân, bác sĩ chẩn đoán mắc mề đay thể khó điều trị.

Ban đầu bà Minh nổi vài mảng sần nhỏ, sau thời gian ngắn lan rộng, da sưng phù, ngứa dữ dội, gây mất ngủ. Bà được chẩn đoán mề đay mạn tính và điều trị bằng thuốc kháng histamine, song triệu chứng cải thiện ít và nhanh tái phát, khiến bà căng thẳng, mệt mỏi. Bà tiếp tục điều trị chuyên sâu với thuốc điều hòa, ức chế miễn dịch cho tình trạng mề đay nặng. Dù tuân thủ phác đồ và tái khám đều đặn, triệu chứng vẫn dai dẳng, chưa kiểm soát hoàn toàn.

Tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, TS.BS Nguyễn Phúc Tân, khoa Miễn dịch Lâm sàng, xác định bà Minh mắc mề đay kháng trị. Với mề đay mạn tính thông thường, đa số người bệnh có thể kiểm soát triệu chứng bằng thuốc kháng histamine và điều chỉnh lối sống. Tuy nhiên, bệnh của bà Minh tiến triển đến mức phải tăng bậc điều trị bằng thuốc ức chế miễn dịch mà vẫn không đáp ứng, phản ánh tình trạng rối loạn miễn dịch sâu hơn và khó kiểm soát hơn.

Khắp người bà Minh nổi mề đay khi ra gió. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Ở giai đoạn này, các phản ứng viêm không còn diễn ra theo cơ chế thông thường. Hệ miễn dịch bị kích hoạt quá mức và mất kiểm soát, khiến da phản ứng mạnh dù không có yếu tố dị nguyên rõ ràng. "Đây là lý do khiến da bà Minh trở nên quá nhạy cảm với mọi tác động xung quanh", bác sĩ Tân nói, thêm rằng, gió, thay đổi nhiệt độ, quần áo cọ xát, tựa lưng vào ghế, thậm chí chỉ cần chạm nhẹ cũng khiến mề đay bùng lên dữ dội.

Bác sĩ đánh giá toàn bộ diễn tiến bệnh, các phác đồ trước đó và mức độ đáp ứng để xây dựng hướng điều trị cá thể hóa, phù hợp với tình trạng miễn dịch và các bệnh nền như tiểu đường, mỡ máu, tăng huyết áp. Nhờ đó, các đợt bùng phát được kiểm soát tốt hơn. Sau một tuần, tình trạng ngứa dữ dội và sưng nề toàn thân giảm rõ rệt. Phác đồ tiếp tục được điều chỉnh liều nhằm duy trì hiệu quả và đảm bảo an toàn lâu dài.

Bác sĩ Tân kiểm tra tình trạng da của bà Minh sau điều trị. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Mề đay có thể gặp ở mọi lứa tuổi. Tuy nhiên, ở nhóm trung niên và người cao tuổi, bệnh thường bị chẩn đoán muộn do triệu chứng không điển hình, dễ bị xem là ngứa do tuổi già hoặc dị ứng thông thường. Theo bác sĩ Tân, mề đay ở người lớn tuổi khó điều trị hơn so với người trẻ do bệnh nền và dùng thuốc làm tăng nguy cơ tương tác và đáp ứng chậm. Tự điều trị, nhầm với dị ứng thông thường hoặc tự ý ngưng thuốc khiến bệnh dễ nặng và khó kiểm soát.

Bác sĩ khuyến cáo khi ngứa kéo dài, da phản ứng quá mức với các tác động thông thường, tái phát nhiều lần và không đáp ứng điều trị, người bệnh nên đến bệnh viện có chuyên khoa Miễn dịch Lâm sàng để được chẩn đoán đúng thể bệnh.

Minh Hương

*Tên nhân vật đã được thay đổi