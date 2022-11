Lý do người Hàn Quốc ăn kim chi mỗi ngày

Nhiều người thích ăn kim chi vì khả năng hỗ trợ sức khỏe đường ruột, cải thiện hệ tim mạch và giảm viêm.

Kim chi là món ăn truyền thống được người Hàn Quốc lên men từ các loại rau củ như bắp cải, cải thảo, củ cải, hành lá và dưa leo. Sau khi rửa sạch rồi ngâm qua muối, các nguyên liệu trên sẽ được kết hợp với một số loại gia vị như muối, đường, tỏi, ớt, gừng và ủ lên men ít nhất tuần.

Trong văn hóa ẩm thực Hàn Quốc, kim chi là một phần không thể thiếu vì khả năng cân bằng vị giác và còn ẩn chứa nhiều lý do tốt cho sức khỏe.

Hỗ trợ sức khỏe đường ruột

Ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy thực phẩm lên men như kim chi có thể cải thiện mức độ vi khuẩn tốt trong đường ruột. Vi khuẩn lactobacillus có trong sữa chua hoặc những sản phẩm lên men khác cũng được tìm thấy trong kim chi. Do đó, ăn kim chi có thể hỗ trợ thuyên giảm các triệu chứng của hội chứng ruột kích thích, viêm ruột kết, táo bón; đồng thời cải thiện sức khỏe đường ruột.

Kim chi mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Ảnh: Freepik

Cải thiện cholesterol

Một nghiên cứu dựa trên dữ liệu từ các thanh niên ở Hàn Quốc cho thấy những người ăn dưới 64 g kim chi/ngày trong suốt một tuần đã cải thiện đáng kể mức cholesterol. Điều thú vị là nhóm ăn kim chi ít hơn nhiều (chỉ 2 miếng mỗi bữa) cũng có thể giảm lượng cholesterol xuống. Bên cạnh đó, một nghiên cứu khác đã phát hiện những người ăn kim chi thường xuyên sẽ có mức cholesterol xấu (LDL) thấp hơn.

Nâng cao giá trị dinh dưỡng

Quá trình lên men của vi khuẩn lactobacillus có thể nâng cao giá trị dinh dưỡng của thực phẩm lên men. Nguyên nhân là do các vi khuẩn này đã tự tổng hợp vitamin, khoáng chất và làm vô hiệu hóa một số hợp chất kém thuận lợi mà chúng ta thường gọi là chất kháng dinh dưỡng.

Cải thiện sức khỏe tim mạch

Ngoài việc hỗ trợ cholesterol có lợi cho sức khỏe, kim chi cũng rất tốt cho trái tim. Cụ thể, các thành phần như gừng, ớt có thể tăng mức độ chống oxy hóa trong cơ thể. Theo chuyên gia y tế lý giải, bổ sung chất chống oxy hóa sẽ giúp ổn định những tế bào bị tổn thương và bảo vệ cơ thể khỏi bệnh tim, xơ vữa động mạch.

Hỗ trợ hệ thống miễn dịch

Nhiều nghiên cứu cho thấy kim chi có thể tăng cường hệ thống miễn dịch cho con người. Nguyên nhân do các vi khuẩn giúp lên men kim chi như lợi khuẩn có liên quan đến việc cải thiện chức năng của miễn dịch và giảm mức độ viêm do bệnh gây ra. Ngoài ra, lượng vitamin C có trong kim chi cũng có thể giúp tăng cường sức khỏe hệ miễn dịch.

Quản lý lượng đường trong máu

Ăn kim chi có tác dụng tích cực đến trọng lượng, chỉ số khối cơ thể (BMI) và có thể quản lý lượng đường. Theo một nghiên cứu nhỏ được thực hiện với những người tham gia tiền tiểu đường cho thấy khả năng dung nạp glucose tốt hơn sau khi họ được chỉ định ăn chế độ kèm theo kim chi lên men trong tối thiểu 8 tuần. Điều này cho thấy kim chi có thể giúp giảm kháng insulin; đồng thời cải thiện quá trình chuyển hóa glucose.

Giảm viêm

Tình trạng viêm quá mức hoặc khi cơ thể mắc bệnh mạn tính sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe theo thời gian. Một số chế phẩm sinh học như kim chi lại có thể mang đến tác dụng chống viêm trên đường ruột. Theo Tạp chí Vi sinh vật học, chủng lợi khuẩn được tìm thấy trong kim chi cũng có khả năng làm giảm một số dấu hiệu gây viêm trong ruột.

Lưu ý khi ăn kim chi

Kim chi có thể là món ăn hữu ích cho nhiều người nhưng vẫn chứa vi khuẩn sống. Do đó, những người có hệ thống miễn dịch yếu nên thận trọng khi ăn kim chi hoặc các loại thực phẩm lên men khác. Ngoài ra, thành phần của kim chi cũng chứa ớt và gừng. Vì vậy, những người mắc bệnh trào ngược axit không nên tiêu thụ nhóm thực phẩm này để tránh làm triệu chứng bệnh trầm trọng hơn.

Theo một nghiên cứu ở Hàn Quốc, hàm lượng nitrit, nitrat và muối trong kim chi có thể làm tăng nguy cơ ung thư dạ dày, đặc biệt là những người kim chi với lượng lớn hơn bình thường. Những người mắc bệnh huyết áp cao hoặc đang theo dõi lượng muối ăn cần giữ khẩu phần kim chi ở mức hợp lý để giúp kiểm soát lượng natri hằng ngày.

Huyền My (Theo Eating Well, BBC Good Food, WebMD)