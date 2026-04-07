Lý do người cao huyết áp nên ăn một quả chuối mỗi ngày

Ăn chuối thường xuyên có thể hỗ trợ thư giãn mạch máu, ổn định huyết áp và bảo vệ tim nhờ hàm lượng kali, magie, chất xơ hòa tan dồi dào.

Giàu kali

Cao huyết áp (tăng huyết áp) là bệnh mạn tính khi áp lực máu tác động lên thành động mạch tăng cao liên tục (thường 140/90 mmHg). Đây là "kẻ giết người thầm lặng" vì thường không có triệu chứng rõ ràng, nhưng nếu không kiểm soát tốt sẽ gây biến chứng nghiêm trọng như đột quỵ, nhồi máu cơ tim, suy tim.

Một quả chuối trung bình chứa khoảng 400-450 mg kali. Chế độ ăn nhiều thực phẩm chế biến sẵn, đồ ăn vặt có nhiều muối khiến cơ thể giữ nước, làm tăng thể tích máu khiến huyết áp tăng cao. Kali trong chuối giúp thận đào thải lượng natri dư thừa qua nước tiểu. Ăn một quả chuối, một nắm hạt, uống một ly nước trong bữa sáng tốt cho sức khỏe.

Chứa chất xơ hòa tan

Ngoài kali, chuối còn cung cấp chất xơ hòa tan, đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát huyết áp. Chất xơ trong chuối góp phần làm giảm cholesterol xấu, giảm tích tụ mảng bám trong động mạch. Chất dinh dưỡng này cũng làm chậm quá trình tiêu hóa, duy trì đường huyết, insulin ổn định - điều này quan trọng vì bệnh tiểu đường, cao huyết áp thường đi kèm với nhau.

Cung cấp magie tự nhiên

Magie có tác dụng thư giãn mạch máu, hạ huyết áp bằng cách hỗ trợ trương lực mạch máu (độ cứng hoặc giãn của mạch máu), giảm viêm ở thành mạch, điều hòa nhịp tim, chức năng thần kinh. Ăn một quả chuối, kết hợp các loại hạt, rau lá xanh cung cấp magie, vitamin trong cơ thể. Magie cũng có tác dụng ngủ ngon, kiểm soát căng thẳng - hai yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến huyết áp.

Giảm tích nước và đầy hơi

Nếu cảm thấy nặng nề, phù nề hoặc đầy hơi, đặc biệt ở vùng chân, mắt cá chân, có thể do tích nước. Đây là tình trạng thường gặp ở những người cao huyết áp. Ăn chuối có thể giảm đầy hơi và tình trạng giữ nước nhờ hàm lượng kali dồi dào, giúp thận đào thải natri dư thừa và lượng nước tích tụ trong cơ thể. Điều này đặc biệt có lợi cho người tăng huyết áp hoặc đang dùng thuốc huyết áp.

Để kiểm soát huyết áp hiệu quả, người bệnh duy trì lối sống lành mạnh và tuân thủ điều trị y tế. Các biện pháp quan trọng bao gồm giảm ăn muối, tập thể dục đều đặn khoảng 30-40 phút mỗi ngày, kiểm soát cân nặng hợp lý, bỏ thuốc lá, hạn chế rượu bia, quản lý căng thẳng...

Lê Nguyễn (Theo Times of India)