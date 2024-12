Lý do không nên quan hệ ngay sau khi chuyển phôi thất bại

Kích thích co bóp tử cung, nhiễm trùng, chảy máu âm đạo là những nguy cơ có thể xảy ra nếu quan hệ ngay sau khi chuyển phôi thụ tinh ống nghiệm thất bại.

Bác sĩ Đỗ Thị Thu Trang, Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh (IVF Tâm Anh) Hà Nội, lưu ý vợ chồng không nên quan hệ tình dục ngay sau khi nhận kết quả âm tính chuyển phôi thụ tinh ống nghiệm (IVF) bởi có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần và hiệu quả của lần IVF tiếp theo. Các cặp đôi nên kiên nhẫn và chờ đợi ít nhất 2-4 tuần trước khi sinh hoạt vợ chồng để chuẩn bị tinh thần tốt hơn cho các bước tiếp theo trong điều trị vô sinh. Lúc này là thời gian tử cung có cơ hội phục hồi, phòng tránh xảy ra các nguy cơ dưới đây.

Ngăn ngừa chảy máu âm đạo

Sau chuyển phôi thất bại, niêm mạc tử cung vẫn có thể bị tổn thương nhẹ do các thủ thuật y tế thực hiện trước đó. Quan hệ tình dục có thể gây ra áp lực hoặc cọ xát lên vùng nhạy cảm dẫn đến kích thích và có khả năng chảy máu âm đạo. Theo bác sĩ Trang, tình trạng chảy máu không mong muốn gây lo âu và căng thẳng cho cặp đôi, tạo cảm xúc tiêu cực, gián tiếp ảnh hưởng đến quyết tâm điều trị vô sinh sau này.

Tránh co bóp tử cung

Quan hệ tình dục sớm sau khi chuyển phôi thất bại có thể gây đau đớn và khó chịu do các cơn co thắt tử cung. Các cơn co thắt mạnh có thể ảnh hưởng đến cấu trúc và chức năng của niêm mạc tử cung, khiến các lần chuyển phôi tiếp theo khó khăn.

Bác sĩ IVF Tâm Anh tư vấn về chuyển phôi cho một cặp đôi hiếm muộn. Ảnh minh họa: Bệnh viện cung cấp

Hạn chế nguy cơ nhiễm trùng

Tránh sinh hoạt vợ chồng một khoảng thời gian nhất định sau khi chuyển phôi thất bại cho phép cơ thể phục hồi và tái lập cơ chế bảo vệ tự nhiên. Điều này giúp giảm đáng kể nguy cơ nhiễm trùng, vốn có thể gây ra các biến chứng nghiêm trọng và ảnh hưởng đến khả năng thành công của các lần IVF trong tương lai.

Khi chuyển phôi, môi trường âm đạo có thể bị thay đổi nhẹ, làm giảm khả năng bảo vệ tự nhiên của nó. Điều này có thể tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của vi khuẩn gây hại. Mặt khác, cổ tử cung của người phụ nữ có thể trở nên nhạy cảm hơn sau quá trình chuyển phôi, làm tăng nguy cơ xâm nhập của vi khuẩn vào tử cung trong quá trình quan hệ tình dục. Stress và mệt mỏi sau quá trình IVF cũng có thể tạm thời làm suy yếu hệ thống miễn dịch, giảm khả năng chống lại nhiễm trùng của cơ thể.

Để cơ thể có thời gian phục hồi

Sau mỗi lần chuyển phôi, cơ thể cần thời gian để phục hồi từ hormone đến nội tiết. Hoạt động tình dục sớm có thể làm gián đoạn quá trình hồi phục tự nhiên của cơ thể. Về lâu dài, thiếu hụt năng lượng thể chất và tinh thần có thể tạo thành vòng luẩn quẩn.

Bác sĩ Trang khuyên vợ chồng cần cố gắng sớm ổn định tinh thần sau khi chuyển phôi thất bại. Vợ chồng nên coi đây là thời gian để cùng lên kế hoạch mới, tạo dựng hoạt động gắn kết như du lịch, dành thời gian bên nhau, củng cố mối quan hệ. Mỗi người có thể tập trung vào việc chăm sóc bản thân, tham gia vào các hoạt động giúp thư giãn tinh thần như yoga, thiền hay đi bộ có thể cải thiện tâm trạng hoặc trò chuyện và chia sẻ cảm xúc cùng nhau.

Thanh Ba