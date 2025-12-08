Lưu ý peel da khi hanh khô

Người da khỏe có thể peel da khi hanh khô bằng các loại hoạt chất nhẹ, song người có làn da quá khô, nhạy cảm nên tránh thủ thuật này.

Peel da là cách dùng các hoạt chất tác động lên da, làm phá vỡ liên kết giữa các tế bào sừng, giúp làm sạch lớp tế bào chết bề mặt và tăng cường thúc đẩy sản sinh tế bào mới. Nhờ đó, da giảm thâm sạm, ngăn ngừa mụn, sáng khỏe, láng mịn, lỗ chân lông se khít, giảm tiết nhờn và trẻ hóa.

Theo BS.CKI Bế Thu Thủy, Khoa Thẩm mỹ, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, khi thời tiết trở nên lạnh và độ ẩm thấp, hàng rào bảo vệ da suy yếu khiến khả năng giữ nước giảm đi đáng kể, da dễ khô ráp, bong tróc, kích ứng. Lúc này, việc can thiệp bằng các chất peel như AHA, BHA, TCA hoặc retinol không đúng cách khiến da vốn đã khô càng dễ mẩn đỏ, rát, thậm chí nứt nẻ.

Người có làn da khỏe được bác sĩ chuyên khoa da liễu - thẩm mỹ thực hiện đúng cách, đúng nồng độ và dưới sự theo dõi, kiểm soát của, peel da vẫn mang lại hiệu quả tốt và an toàn. Vào thời điểm này, khí hậu ít nắng giúp giảm nguy cơ tăng sắc tố sau viêm - một biến chứng thường gặp sau peel.

Các loại peel nhẹ như AHA nồng độ thấp (glycolic, lactic), enzyme peel hoặc PHA được ưu tiên khi hanh khô. Những chất này có tác động dịu nhẹ, ít gây kích ứng, phù hợp cho người mới bắt đầu hoặc người có da khô, nhạy cảm. Các loại peel trung bình - sâu có nồng độ cao hoặc retinoic axit không được khuyến khích vào thời điểm này, trừ khi có chỉ định chuyên môn từ bác sĩ. Peel sâu khiến lớp biểu bì bong mạnh, gây mất nước nghiêm trọng và dễ để lại tổn thương nếu không chăm sóc đúng.

Ngay cả khi dùng peel nhẹ, người thực hiện không nên lạm dụng vì da khó phục hồi hơn so với mùa nóng ẩm. Thông thường, 2-4 tuần mới nên peel một lần tùy theo loại peel và khả năng đáp ứng của từng người. Ai đã quen với peel da hằng tuần cần giảm tần suất hoặc tạm nghỉ một thời gian để tránh làm mỏng và suy yếu hàng rào bảo vệ da.

Chăm sóc sau peel đóng vai trò quyết định trong việc da có phục hồi tốt vào mùa hanh khô hay không. Da sau peel rất nhạy cảm, dễ mất nước và cần được bù ẩm bằng những sản phẩm dưỡng ẩm sâu. Các loại kem dưỡng phục hồi chứa ceramide, panthenol, glycerrin, hyaluronic axit, squalane hoặc niacinamide giúp củng cố màng ẩm, làm dịu và giảm đỏ. Trong vài ngày đầu sau peel, nên tránh rửa mặt bằng nước nóng, hạn chế sờ tay lên mặt và không dùng thêm các sản phẩm tẩy da chết hoặc chứa hoạt chất mạnh như retinoid, vitamin C nồng độ cao, AHA/BHA.

Người thực hiện cần đảm bảo chống nắng hiệu quả. Do da sau peel dễ bắt nắng và có nguy cơ tăng sắc tố nếu tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời. Bôi kem chống nắng phổ rộng SPF 30-50 hằng ngày, che chắn bằng khẩu trang, kính, mũ rộng vành khi ra ngoài giúp bảo vệ da tốt hơn.

Bác sĩ khoa Thẩm mỹ đang tư vấn cho một phụ nữ. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Bác sĩ Thủy khuyến cáo người có làn da quá khô, nhạy cảm, bong tróc nhiều, đang bị viêm da cơ địa, đang sử dụng các sản phẩm điều trị có tính bào mòn hoặc gặp vấn đề về hàng rào bảo vệ da, tốt nhất nên trì hoãn peel da vào thời điểm này. Thay vào đó, chuyển sang các biện pháp chăm sóc dịu nhẹ, tập trung cải thiện độ ẩm cho da bằng các sản phẩm phục hồi qua đường bôi thoa hoặc liệu trình nuôi dưỡng như oxygen, HA skinbooster, meso. Khi làn da khỏe trở lại, peel da an toàn và đạt hiệu quả hơn.

Người muốn peel da vào mùa hanh khô nên đến bác sĩ chuyên khoa da liễu - thẩm mỹ da để xác định tình trạng da. Từ đó, bác sĩ đề xuất loại peel, nồng độ và phác đồ phù hợp, hướng dẫn cách chăm sóc phục hồi chuẩn y khoa để có làn da khỏe mạnh, láng mịn. Tránh tự ý mua sản phẩm nồng độ cao về tự sử dụng tại nhà hoặc peel da ở những cơ sở không uy tín có thể tiềm ẩn nhiều nguy cơ tổn thương da, tăng sắc tố sau peel, kích ứng nặng, dễ tạo sẹo hoặc gặp biến chứng dài hạn.

Trịnh Mai