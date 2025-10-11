Sai lầm thường gặp khi chăm sóc da mùa thu

Rửa mặt bằng nước quá nóng, bỏ qua bước chống nắng, đắp mặt nạ lâu có thể dẫn tới tổn thương da, mất nước, gây mẩn đỏ, sạm nám.

BS.CKI Nguyễn Thị Việt Hà, khoa Da liễu - Thẩm mỹ da, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cho biết thời tiết khô hanh, độ ẩm giảm khiến da rất dễ bị tổn thương như khô ráp, ngứa, dễ viêm, bong tróc, kích ứng, tiết nhiều dầu ở người có làn da dầu. Chăm sóc da vào thời điểm này cần có những thay đổi cho phù hợp để duy trì làn da khỏe, mềm mại, căng mịn, phục hồi tổn thương mà da trải qua trong mùa hè và chuẩn bị vào đông. Dưới đây là những sai lầm mà nhiều người hay mắc phải.

Không điều chỉnh sản phẩm chăm sóc da

Các sản phẩm dưỡng da mùa hè thường là sữa rửa mặt có tác dụng tẩy dầu quá mạnh, sản phẩm kiềm dầu... Sang mùa thu, mọi người cần lựa chọn sữa rửa mặt dịu nhẹ để không làm trôi đi lớp dầu bảo vệ da. Để tối ưu hiệu quả làm sạch mà vẫn bảo vệ được độ ẩm, có thể áp dụng quy trình làm sạch hai bước.

Đầu tiên, dùng dầu tẩy trang để lấy đi lớp trang điểm, bụi bẩn và dầu thừa. Sau đó, tiếp tục với sữa rửa mặt gốc nước dịu nhẹ để loại bỏ hoàn toàn tạp chất còn sót lại.

Các sản phẩm dưỡng da cần có thành phần dưỡng ẩm cao, giàu dưỡng chất hơn, có thành phần khóa ẩm tốt, tránh dùng kem dưỡng mỏng nhẹ như mùa nóng. Mọi người nên thay thế kem dưỡng ẩm dạng gel bằng dạng kem đặc hơn, chứa chất làm mềm và giữ ẩm đặc hơn để duy trì hàng rào bảo vệ làn da. Tránh dùng lẫn lộn kem dưỡng ban ngày và ban đêm. Kem ban ngày chủ yếu có tác dụng chống nắng và dưỡng ẩm, trong khi kem ban đêm chủ yếu có tác dụng dưỡng ẩm và phục hồi.

Rửa mặt với nước nóng hoặc massage mạnh

Nước nóng làm mất lớp dầu bảo vệ tự nhiên, khiến da khô, mất độ ẩm và dễ bị kích ứng hơn. Massage hoặc chà xát mạnh trong khi làm sạch cũng gây hại, nhất là với da nhạy cảm. Thay vào đó, nên dùng nước ấm vừa phải, thao tác nhẹ nhàng.

Bỏ qua dưỡng ẩm

Mùa thu không khí se lạnh và độ ẩm thấp, nếu bỏ qua bước dưỡng ẩm khiến da bị khô, bong tróc, sạm màu, đẩy nhanh quá trình lão hóa. Bác sĩ Hà khuyên thoa kem dưỡng ẩm đều đặn vào sáng và tối, ngay sau khi tắm xong để các chất dưỡng ẩm được thẩm thấu vào da tốt nhất, giúp tăng cường hàng rào bảo vệ da trước khi da tiếp xúc với không khí bên ngoài trời. Dùng máy tạo độ ẩm trong nhà cũng giữ cho da ngậm nước, đủ ẩm, ngăn ngừa da khô, ngứa.

Nên sử dụng các sản phẩm dưỡng da có thành phần dưỡng ẩm cao cho mùa thu. Ảnh tạo bởi AI

Sử dụng sản phẩm có cồn mạnh

Những thành phần này dễ làm suy yếu hàng rào bảo vệ tự nhiên, loại bỏ lớp dầu cần thiết trên bề mặt da, khiến da mất nước, khô ráp và dễ kích ứng hơn trong thời tiết hanh khô. Để hạn chế khô da và tổn thương, nên tránh các sản phẩm có chứa cồn khô, chất làm se hay sulfat - thường xuất hiện trong sữa rửa mặt hoặc toner. Ưu tiên sản phẩm có chiết xuất tự nhiên lành tính như trà xanh, gạo, hoa cúc hoặc các loại dầu không gây bít tắc lỗ chân lông.

Bỏ qua chống nắng

Nhiều người nghĩ nắng thu dịu nhẹ nên an toàn với da. Thực tế, tia UVA vẫn xuyên qua lớp mây, có thể gây tổn thương sâu cho da, phá hủy collagen, làm xuất hiện sạm nám và lão hóa. Mọi người nên duy trì dùng kem chống nắng hàng ngày có chỉ số SPF ít nhất là 30, thoa đủ lượng và thoa lại nếu tiếp xúc nhiều với ánh sáng mặt trời. Kết hợp đeo khẩu trang, đội mũ, kính râm khi ra ngoài.

Tẩy tế bào chết quá mức

Lạm dụng tẩy tế bào chết hoặc dùng sản phẩm có tính tẩy rửa mạnh, hạt to có thể gây mỏng da, mất ẩm, dễ kích ứng. Mọi người chỉ nên tẩy tế bào chết một lần mỗi tuần bằng các sản phẩm dịu nhẹ như alpha-hydroxy axit (AHA) và beta-hydroxy axit (BHA). Tránh chà xát da quá mạnh để không loại bỏ dầu tự nhiên.

Đắp mặt nạ quá lâu

Da có thể bị hút ngược lại độ ẩm. Mọi người chỉ nên đắp khoảng 15-20 phút, tránh để mặt nạ khô trên da.

Không uống đủ nước

Cung cấp đủ nước giúp tăng cường sức đề kháng, loại bỏ các chất chuyển hóa ra khỏi cơ thể, bổ sung độ ẩm cho da từ bên trong. Lượng nước tiêu thụ mỗi ngày phải cân bằng với lượng nước mất đi và phù hợp với mức độ hoạt động, môi trường và chế độ ăn uống. Trung bình người trưởng thành cần khoảng 1,5-2 lít nước mỗi ngày, ưu tiên nước lọc ấm, hạn chế dùng bia rượu, cà phê, tránh dùng nước ngọt hoặc nước trái cây thay nước lọc.

Không chăm sóc da cổ, môi và cơ thể

Da cổ thường mỏng, ít tuyến dầu, dễ lão hóa. Môi dễ nứt nẻ trong không khí khô, da cơ thể cũng chịu tác động mạnh của gió bụi. Mọi người nên thoa son dưỡng môi, các sản phẩm chăm sóc da vùng môi chứa sáp, dầu dưỡng để tránh nứt nẻ. Thoa kem dưỡng ẩm cho vùng cổ và toàn thân sau khi tắm để duy trì làn da mềm mại và khỏe mạnh.

Trịnh Mai