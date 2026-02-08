Lưu ý khi dùng kính áp tròng ban đêm

Người đeo kính áp tròng ban đêm cần sử dụng đúng cách, tuân thủ theo khuyến cáo của bác sĩ nhãn khoa và thay mới định kỳ.

Theo ThS.BS Lương Thị Anh Thư, Trung tâm Mắt Công nghệ cao, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, Ortho-K là phương pháp sử dụng kính tiếp xúc cứng đeo ban đêm nhằm định hình tạm thời giác mạc, giúp người mắc tật khúc xạ nhìn rõ vào ban ngày mà không cần kính. Tuy nhiên, kính tiếp xúc trực tiếp với giác mạc trong nhiều giờ liên tục khi ngủ, nếu sử dụng và vệ sinh không đúng cách cũng có thể gây tổn thương mắt.

Bác sĩ Thư khuyên người dùng Ortho-K cần tuân thủ một số lưu ý để đảm bảo an toàn cho thị lực.

Không tự ý mua và sử dụng kính Ortho-K

Ortho-K là kính tiếp xúc cứng, được thiết kế riêng theo hình dạng giác mạc từng người. Tự mua kính không qua khám mắt và kiểm tra chuyên sâu có thể dùng kính không phù hợp, làm trầy xước hoặc tổn thương giác mạc. Bác sĩ Thư khuyến cáo chỉ sử dụng Ortho-K khi có chỉ định và theo dõi của chuyên gia nhãn khoa.

Vệ sinh kính đúng hướng dẫn

Rửa kính qua loa, dùng nước máy hoặc dung dịch không chuyên dụng làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn. Kính Ortho-K đeo ban đêm, khi mắt nhắm lâu, tạo môi trường thuận lợi cho vi khuẩn phát triển nếu vệ sinh không đảm bảo. Đây là nguyên nhân phổ biến gây viêm giác mạc ở người dùng kính áp tròng.

Không đeo kính quá thời gian khuyến cáo

Một số người nghĩ rằng đeo Ortho-K lâu hơn thời gian được tư vấn để tăng hiệu quả. Tuy nhiên, đeo kính quá lâu có thể làm giảm lượng oxy cung cấp cho giác mạc, làm mắt đỏ, đau, cộm và tăng nguy cơ biến chứng. Thời gian đeo cần tuân thủ đúng hướng dẫn của bác sĩ.

Bác sĩ kiểm tra mắt cho một phụ nữ. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Sử dụng đúng hạn, thay định kỳ

Ortho-K có thể được sử dụng lâu dài nhưng cần được thay định kỳ theo chỉ định của bác sĩ. Sau một thời gian sử dụng, kính có thể bị trầy xước vi thể, biến dạng hoặc giảm độ chính xác trong việc định hình giác mạc. Việc tiếp tục sử dụng kính quá hạn không chỉ làm giảm hiệu quả kiểm soát tật khúc xạ mà còn tăng nguy cơ kích ứng, viêm giác mạc. Người dùng cần tái khám đúng lịch để được đánh giá và thay kính định kỳ theo chỉ định của bác sĩ chuyên khoa.

Nhiều người sau khi thấy thị lực cải thiện thì không tái khám. Ortho-K cần được theo dõi thường xuyên để đánh giá sự thay đổi giác mạc và điều chỉnh kính nếu cần. Bỏ qua tái khám có thể khiến tổn thương giác mạc không được phát hiện sớm.

Dừng đeo khi mắt có dấu hiệu bất thường

Khi mắt đỏ, đau, chảy nước mắt hoặc nhìn mờ, người dùng vẫn cố đeo kính vì sợ tăng độ. Theo bác sĩ, đây là thói quen nguy hiểm, có thể khiến tình trạng viêm nhiễm nặng hơn. Các trường hợp này cần ngừng đeo kính và đi khám ngay tại các bệnh viện, cơ sở y tế chuyên khoa.

Khuê Lâm