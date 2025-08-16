Lưu ý chuyển phôi thụ tinh ống nghiệm khi bị viêm xoang

Người bệnh viêm xoang vẫn có thể chuyển phôi, nhưng cần được bác sĩ đánh giá toàn diện và điều trị ổn định tình trạng viêm trước khi thụ tinh ống nghiệm.

Viêm xoang là bệnh lý tai mũi họng phổ biến, cao điểm khi giao mùa do nhiễm khuẩn, virus hoặc dị ứng, gây ra các triệu chứng như nghẹt mũi, chảy mũi, đau vùng mặt, ho, sốt và mệt mỏi toàn thân.

Theo ThS.BS Lệ Thủy, Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội (IFV Tâm Anh), phụ nữ chuẩn bị chuyển phôi khi thụ tinh trong ống nghiệm cần được đánh giá sức khỏe tổng thể, đặc biệt là các yếu tố viêm nhiễm, để thuận lợi cho phôi làm tổ.

Nếu người bệnh viêm xoang nhẹ, không sốt, không dùng kháng sinh toàn thân có thể được chuyển phôi vào tử cung nhưng cần được bác sĩ theo dõi sát. Ngủ đủ giấc, kiểm soát triệu chứng bằng các biện pháp an toàn (xông mũi, nhỏ mũi bằng dung dịch sinh lý...) giúp cơ thể ổn định trước ngày chuyển phôi.

Người bệnh viêm xoang cấp, có sốt, đau đầu dữ dội, đang dùng thuốc kháng sinh nên hoãn chuyển phôi cho đến khi bệnh ổn định hoàn toàn. Nội mạc tử cung và cơ thể cần ở trạng thái lý tưởng nhất để phôi có thể bám và phát triển ổn định.

Nếu viêm xoang mạn tính ổn định, bệnh nhân có thể chuyển phôi như bình thường, nhưng bác sĩ hỗ trợ sinh sản cần phối hợp với bác sĩ tai mũi họng kiểm soát viêm trước và sau chuyển phôi. Người bệnh cần thông báo với bác sĩ về thuốc đang dùng để đảm bảo an toàn cho phôi.

Bác sĩ Lệ Thủy tư vấn cho một cặp vợ chồng điều trị vô sinh hiếm muộn. Ảnh minh họa: IVF Tâm Anh

Bác sĩ Thủy cho biết viêm xoang cấp tính kèm theo sốt, viêm nhiễm lan rộng hoặc phải dùng kháng sinh mạnh ảnh hưởng đến khả năng tiếp nhận phôi của nội mạc tử cung. Khi cơ thể đang trong tình trạng viêm, hệ miễn dịch kích hoạt mạnh mẽ có thể cản trở quá trình làm tổ của phôi. Các triệu chứng viêm xoang như nghẹt mũi, mất ngủ, mệt mỏi kéo dài cũng có khả năng tác động đến nội tiết và khả năng phục hồi của cơ thể sau chuyển phôi. Trong một số trường hợp, sử dụng thuốc điều trị viêm xoang cũng cần cân nhắc kỹ lưỡng. Một số loại kháng sinh, corticosteroid hay thuốc chống dị ứng có thể ảnh hưởng đến nội tiết hoặc không an toàn nếu phôi làm tổ thành công.

Trong quá trình chuẩn bị niêm mạc để chuyển phôi, phụ nữ có dấu hiệu viêm xoang (nghẹt mũi, chảy dịch, đau vùng xoang...) cần đi khám chuyên khoa tai mũi họng và thông báo cho bác sĩ hỗ trợ sinh sản để được tư vấn cụ thể. Phụ nữ nên ăn uống đủ dinh dưỡng, ngủ đủ giấc, giữ ấm cơ thể, tránh khói bụi, hạn chế tiếp xúc lạnh và tăng sức đề kháng tự nhiên để phòng ngừa tái phát viêm xoang trong giai đoạn nhạy cảm như chuyển phôi. Khi cảm thấy mệt mỏi, không khỏe, nên thông báo với bác sĩ để được hoãn chuyển phôi nếu cần.

Thanh Ba