Lưu ý ăn hải sản sau chuyển phôi thụ tinh ống nghiệm

Phụ nữ sau chuyển phôi thụ tinh ống nghiệm (IVF) nên bổ sung hải sản vào thực đơn, song cần tránh cá có lượng thủy ngân cao, tươi sống hoặc chưa nấu chín kỹ.

Theo ThS.BS Trần Ngọc Vân Anh, khoa Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh - Quận 8 (IVF Tâm Anh Quận 8), sau chuyển phôi, phụ nữ nên áp dụng chế độ ăn tương tự người mang thai để cung cấp đầy đủ các dưỡng chất thiết yếu. Hải sản chứa nhiều protein, omega-3, đạm, canxi, các loại vitamin cần thiết, sắt..., song chỉ nên ăn với lượng vừa phải.

Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) khuyến nghị phụ nữ mang thai không nên ăn hải sản quá 340 g một tuần. Nguyên nhân là do các loại hải sản có thể chứa hàm lượng thủy ngân, nếu ăn nhiều dễ nhiễm thủy ngân quá mức an toàn, ảnh hưởng xấu đến quá trình phát triển não của thai nhi, tăng nguy cơ dị tật thai, sinh non hoặc sảy thai. Các loại cá kích thước lớn thường chứa nhiều thủy ngân hơn các loại cá nhỏ. Do đó, phụ nữ sau khi chuyển phôi nên tránh ăn cá kiếm, cá thu, cá ngừ...

Ăn nhiều hải sản cũng có thể tăng nguy cơ dị ứng hoặc gây nôn, chướng bụng, đau bụng do chứa nhiều protein khiến cơ thể không tiêu hóa kịp. Nhiều ký sinh trùng, sán lá gan, sán dây... còn có trong hải sản. Phụ nữ trước hay sau chuyển phôi đều không nên ăn hải sản tươi sống. Nên lựa chọn thực phẩm tươi sạch, có nguồn gốc rõ ràng và chế biến chín kỹ để đảm bảo sức khỏe cho cả thai phụ và thai nhi. Ăn trái cây trước hoặc sau khi ăn hải sản khoảng hai giờ giúp cơ thể hấp thu dinh dưỡng tốt hơn và tránh nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe.

Bác sĩ Vân Anh tư vấn điều trị cho người bệnh. Ảnh: Nguyễn Thắng

Ngoài hải sản, phụ nữ nên xây dựng chế độ ăn cân bằng dinh dưỡng, đủ nhóm chất, bổ sung thực phẩm giàu axit folic như ngũ cốc nguyên hạt, rau xanh lá, quả bơ, các loại đậu, ngô, bông cải xanh, quả họ cam quýt... Axit folic và các vitamin nhóm B rất cần thiết cho sự phát triển của ống thần kinh thai nhi. Phụ nữ nên bổ sung đều đặn trong chế độ ăn khoảng 500 μg mỗi ngày từ một tháng trước khi chuyển phôi và trong hai tháng đầu thai kỳ, sau đó tăng lên 600 μg mỗi ngày ở những tháng thai kỳ còn lại.

Chế độ ăn cũng cần cung cấp sắt như củ cải đường, rau chân vịt, hạt bí... Sắt giúp cơ thể tổng hợp huyết sắc tố, vận chuyển oxy đến các tế bào và duy trì hoạt động các mô trong cơ thể, trong đó có hệ thống sinh sản. Các loại hạt, sữa, sản phẩm từ sữa, khoai tây, hàu... giàu kẽm để giảm gốc tự do, cân bằng hormone, làm dày niêm mạc tử cung tạo điều kiện lý tưởng cho phôi thai làm tổ và phát triển tốt.

Phụ nữ nên ăn nhiều thực phẩm chứa chất béo lành mạnh như dầu ôliu, dầu cá hồi... Uống đủ nước hàng ngày giúp cơ thể duy trì hoạt động tuần hoàn, trao đổi chất, tăng cường hệ thống miễn dịch, hỗ trợ tiêu hóa. Bổ sung đủ nước được khuyến nghị thực hiện trong suốt quá trình điều trị IVF, lượng nước có thể đến từ nước lọc, sinh tố, sữa, món canh trong bữa ăn hàng ngày.

Trước và sau chuyển phôi, phụ nữ tránh thức ăn nhanh nhiều chất béo bão hòa, đồ đóng hộp chứa nhiều chất bảo quản, các sản phẩm từ sữa chưa tiệt trùng, thực phẩm chứa nhiều đường, cay nóng... Hãy lựa chọn kỹ nguồn thực phẩm, nguồn gốc rõ ràng, tươi ngon, chế biến sạch sẽ.

Hoài Thương