Lương 6 triệu nhưng chi 8 triệu đi du lịch mỗi năm

Đọc các bài viết về thói quen chi tiêu của Gen Z, tôi thấy hình ảnh của chính mình trong quá khứ. Những năm đầu mới đi làm, thu nhập của tôi chỉ khoảng 6-7 triệu đồng mỗi tháng. Sau khi trừ tiền ăn ở và sinh hoạt cơ bản, mỗi tháng tôi để dành được chưa đến một triệu đồng. Số tiền ấy không nhiều, nhưng khi đó tôi lại có một thói quen rất quen thuộc của tuổi trẻ: cứ khoảng nửa năm, tôi lại sẵn sàng tiêu hết số tiền tích lũy, khoảng 3-4 triệu đồng, cho một chuyến du lịch.

Khi ấy, tôi thấy điều đó hoàn toàn hợp lý. Làm việc vất vả thì phải "tự thưởng" cho bản thân. Bạn bè xung quanh tôi cũng sống như vậy. Chúng tôi thường nói với nhau rằng còn trẻ thì nên trải nghiệm, nên hưởng thụ một chút trước khi cuộc sống bước vào giai đoạn nhiều trách nhiệm hơn. Nhưng càng trưởng thành, cách nhìn của tôi về tiền bạc dần thay đổi.

Thu nhập của tôi bây giờ đã khoảng 40 triệu đồng mỗi tháng, cao hơn nhiều so với những ngày đầu đi làm. Thế nhưng, điều thú vị là tôi lại chi tiêu cẩn thận hơn trước. Có những khoản nhỏ như 12.000 hay 20.000 đồng tiền ship, tôi vẫn cân nhắc xem có thật sự cần thiết không? Nhiều lúc chính tôi cũng ngạc nhiên khi so sánh mình của hiện tại với mình của vài năm trước.

Gần đây, mỗi khi thấy một số bạn trẻ mua trả góp những chiếc điện thoại 30-40 triệu đồng, trong khi mức lương của họ chỉ khoảng 8-10 triệu đồng mỗi tháng, tôi lại thấy thương nhiều hơn là trách móc. Tôi hiểu, ai cũng có quyền tiêu tiền theo cách mình muốn. Nhưng đôi khi, sự hào hứng với hai chữ "hưởng thụ" khiến người trẻ dễ đánh giá thấp giá trị của việc tích lũy.

Khi còn trẻ, chúng ta thường nghĩ rằng tương lai còn rất dài, thu nhập rồi sẽ tăng, nên tiêu trước một chút cũng không sao. Nhưng thực tế là càng lớn lên, càng nhiều trách nhiệm xuất hiện: gia đình, nhà cửa, con cái, những khoản chi bất ngờ. Khi đó, mỗi đồng tiết kiệm trước đây đều trở nên có ý nghĩa hơn rất nhiều.

Tôi không cho rằng tuổi trẻ phải sống kham khổ hay từ chối mọi niềm vui. Những chuyến đi, những món đồ mình thích đều có giá trị riêng của chúng. Nhưng nhìn lại quãng thời gian đã qua, tôi hiểu rằng có những khoản chi tiêu khi ấy thực sự xuất phát từ cảm xúc nhất thời nhiều hơn là nhu cầu thật sự.

Có lẽ vài năm nữa, nhiều bạn trẻ đang chi tiêu khá thoải mái hôm nay cũng sẽ trải qua cảm giác giống tôi bây giờ: nhìn lại và tự hỏi liệu mình đã quá dễ dãi với ví tiền của mình hay chưa? Trưởng thành đôi khi đơn giản là học cách hiểu giá trị của tiền bạc rõ ràng hơn. Không phải để sống khắt khe với bản thân, mà để mỗi quyết định chi tiêu đều khiến mình thấy yên tâm hơn trong tương lai.

Đồng Xuân