Đồng nghiệp Gen Z ăn trưa ổ bánh mì 15 K kèm ly trà sữa 70 K

Tôi có cùng quan điểm với tác giả bài viết "Con gái tôi Gen Z lương 6 triệu nhưng uống ly matcha 160 K". Ở văn phòng, tôi khá bất ngờ khi nhìn bữa trưa của một nữ đồng nghiệp trẻ cũng thuộc thế hệ Gen Z. Có hôm, tôi thấy bạn ăn trưa bằng một ổ bánh mì nhỏ mua vội ngoài cổng công ty, giá khoảng 15.000 đồng. Nhưng đi kèm với đó lại là một ly trà sữa size lớn đặt qua ứng dụng, giá gần 70.000 đồng.

Tổng chi phí cho bữa trưa như vậy của bạn là 85.000 đồng, nhiều hơn gấp đôi suất cơm văn phòng 40.000 đồng của tôi. Tôi hỏi vui: "Sao em không ăn cơm cho đàng hoàng, lại ăn bánh mì cho qua bữa rồi uống trà sữa đắt thế?". Cô bé chỉ cười trừ chứ không thể giải thích được.

Với thế hệ cuối 8X, đầu 9X của tôi, một bữa trưa thường được tính toán theo hướng vừa đủ no, đủ chất và hợp túi tiền. Tôi sẽ nghĩ ngay đến một suất cơm văn phòng đầy đủ: cơm, thịt, rau, canh, giá chỉ khoảng 30.000 - 40.000 đồng Trong khi đó, một ly trà sữa 70.000 đồng thực ra không cung cấp nhiều giá trị dinh dưỡng, thậm chí nếu uống thường xuyên còn không tốt cho sức khỏe.

Tôi hiểu rằng cách tiêu tiền của mỗi thế hệ đều khác nhau. Các bạn trẻ bây giờ có nhiều cơ hội kiếm tiền hơn, môi trường làm việc cũng năng động hơn. Không ít người trong số họ có thu nhập tốt ngay từ những năm đầu đi làm. Nhưng nhiều người lại sẵn sàng chi mạnh cho những thứ mang tính trải nghiệm hoặc sở thích cá nhân, kể cả khi những khoản chi đó không thật sự cần thiết.

Một ly cà phê, một ly trà sữa, một món đồ đặt mua online qua ứng dụng có thể không quá đắt nếu tính riêng lẻ. Nhưng khi những khoản chi nhỏ đó lặp lại thường xuyên, tổng số tiền bỏ ra trong một tháng có thể không hề nhỏ. Cách tiêu tiền lại cho thấy cách chúng ta nhìn nhận giá trị của đồng tiền. Nếu bỏ 70.000 đồng cho một ly trà sữa nhưng chỉ chi 15.000 đồng cho bữa ăn qua loa, tôi không khỏi cảm thấy khó hiểu và ái ngại.

Tôi nghĩ việc tiêu tiền của các bạn trẻ cần có sự cân nhắc và ưu tiên hợp lý. Khi thu nhập còn đang ở giai đoạn đầu của sự nghiệp, thói quen chi tiêu sẽ ảnh hưởng rất lớn đến khả năng tích lũy sau này. Ở đây, tôi không phản đối Gen Z tận hưởng cuộc sống, nhưng bên cạnh đó họ cũng cần học cách tiêu tiền thận trọng và có ý thức hơn. Bởi kiếm tiền giỏi là một lợi thế, nhưng giữ được tiền và sử dụng nó một cách thông minh mới là kỹ năng quan trọng để tạo ra sự ổn định lâu dài.

Rum