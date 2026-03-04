Con gái tôi Gen Z lương 6 triệu nhưng uống ly matcha 160 K

Tôi 'đứng hình 5 giây' khi thấy con gái thản nhiên mua ly matcha 160.000 đồng, hơn cả tiền ăn trưa cả tuần của người lương 30 triệu.

Cuối tuần trước, hai mẹ con tôi đi siêu thị. Con bảo ghé quán nước mua ly matcha đang "hot" trên mạng. Tôi đứng chờ bên ngoài. Đến lúc con đưa điện thoại thanh toán, tôi vô tình liếc thấy con số: 160.000 đồng hiện lên và thực sự bị sốc, đứng hình mất 5 giây. Tôi hỏi lại, tưởng mình con bấm nhầm. Nhưng con chỉ cười và đáp lại tỉnh bơ: "Matcha xịn, đang 'hot trend' đấy mẹ ạ".

Tôi không nói gì thêm lúc đó, nhưng trong lòng cứ lấn cấn mãi. 160.000 đồng cho một cốc đồ uống, bằng tiền ăn trưa cả tuần của tôi. Tôi đi làm, lương gần 30 triệu một tháng, nhưng trưa nào cũng chỉ ăn suất cơm 30.000 đồng. Thế mà con tôi 24 tuổi, mới đi làm, lương chỉ hơn 6 triệu đồng lại chi số tiền lớn như vậy cho một cốc matcha. Bình thường, tôi không bắt con đưa tiền phụ giúp gia đình, cũng không kiểm soát chi tiêu của con. Nhưng việc tiêu xài của con khiến tôi giật mình.

Tôi hiểu, Gen Z ngày nay lớn lên trong điều kiện khác chúng tôi. Các bạn trẻ ưu tiên trải nghiệm, thích thử cái mới, không muốn sống quá kham khổ. Có người còn tư duy rằng: "Giá nhà giờ quá cao, vượt xa thu nhập, có tiết kiệm 30 năm cũng chưa chắc mua được, nên thôi cứ tận hưởng hiện tại trước đã". Tôi không dám nói suy nghĩ ấy là sai, nhưng không tin rằng nên làm như vậy.

>> 'Lương 10 triệu nhưng hay uống trà sữa 70 K'

Thế hệ của tôi ngày trước cũng đâu có dễ mua nhà. Lương thấp, cơ hội ít, chúng tôi cũng từng chật vật chạy ăn từng bữa, để dành từng đồng. Nhưng chính việc "tích tiểu" ấy mới giúp chúng tôi dần có vốn, rồi mua được nhà, ổn định cuộc sống như hôm nay.

Tôi không phản đối chuyện thỉnh thoảng tự thưởng cho mình một ly nước ngon. Nhưng nếu coi việc chi 160.000 đồng cho một cốc nước là bình thường, thì ranh giới giữa hưởng thụ và lãng phí ở đâu? Tôi thử làm phép tính nhỏ: nếu mỗi tuần con uống một ly như vậy, tức một tháng gần 700.000 đồng, một năm hơn 8 triệu. Với mức lương 6 triệu, đó không phải con số nhỏ. Tiền có thể không đủ để mua nhà ngay, nhưng là bước đầu của thói quen tích lũy.

Có thể tôi đã già, đã quen với cách nghĩ "ăn chắc mặc bền". Nhưng tôi tin rằng tiết kiệm không phải để sống khổ, mà để có quyền lựa chọn trong tương lai. Tôi chỉ mong con hiểu rằng hưởng thụ và trách nhiệm tài chính cần song hành. Tuổi trẻ có thể trải nghiệm, nhưng nếu không biết "tích tiểu", thì đến bao giờ mới "thành đại"? Hay có lẽ tôi đang quá khắt khe khi con chỉ đang sống đúng với thời đại của mình?

