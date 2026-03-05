Bất lực vì cháu gái Gen Z đặt ổ bánh mì 25 K nhưng phí ship 30 K

Quán bánh mì chỉ cách nhà 400 m, nhưng cháu gái tôi vẫn nhất định đặt online thay vì đi bộ ra mua để tiết kiệm 30 K tiền ship.

Tôi rất đồng cảm với những chia sẻ của tác giả bài viết "Con gái tôi Gen Z lương 6 triệu nhưng uống ly matcha 160 K". Tôi cũng có đứa cháu gái 23 tuổi, đang ở cùng gia đình tôi để đi làm trên thành phố. Sáng cuối tuần, tôi thấy cháu nằm trong phòng, mở điện thoại đặt một ổ bánh mì trên ứng dụng online và nhờ tôi nhận hộ.

45 phút sau, shipper tới, tôi ra nhận và bật ngửa khi nhìn tờ hóa đơn giao hàng: ổ bánh mì chỉ có giá 25.000 đồng nhưng phí ship 30.000 đồng. Vấn đề là quán bánh mì đó chỉ cách nhà đúng 400 m, đi bộ chưa tới 5 phút là tới. Vậy là thay vì đi bộ vận động, cháu chọn nằm nhà đặt món đồ ăn với giá đắt hơn gấp đôi.

Điều khiến tôi bất lực không chỉ là số tiền ship còn cao hơn tiền bánh, mà là thái độ rất thản nhiên của cháu, như thể chuyện đó hoàn toàn bình thường. Cháu mới đi làm, lương ba cọc, ba đồng, vậy mà cách tiêu tiền bừa bãi khiến tôi thấy lo hơn là giận.

Tôi hiểu thời đại thay đổi, dịch vụ giao đồ ăn ngày càng tiện lợi, vài thao tác là có người mang tận cửa. Nhưng tiện lợi đến mức nào thì thành phụ thuộc? Một quãng đường 400 m mà cháu cũng không muốn đi, trong khi cuối tuần hoàn toàn rảnh rỗi, thì đó còn là tiện lợi hay là lười?

>> 'Lương 10 triệu nhưng hay uống trà sữa 70 K'

Tôi nhớ thời mình bằng tuổi cháu, tiêu 1.000 đồng cũng phải tính toán. Không phải vì keo kiệt, mà vì hiểu đồng tiền làm ra không dễ. Còn bây giờ, nhiều bạn trẻ dường như coi tiêu tiền như một phần "đương nhiên" để hưởng thụ cuộc sống.

Tôi không muốn đánh đồng tất cả Gen Z. Tôi biết nhiều bạn trẻ rất chăm chỉ, tiết kiệm, tự lập. Nhưng rõ ràng cũng có một bộ phận không nhỏ người trẻ đang sống quá phụ thuộc vào công nghệ, ngại ra ngoài, ngại vận động, ngại cả làm những việc nhỏ nhất. Chi tiêu không hợp lý không chỉ là mất vài chục nghìn. Nó hình thành thói quen, lâu dần, sự chủ động trong cuộc sống cũng teo lại.

Có thể tôi đã khắt khe, có thể 30.000 đồng với cháu không phải vấn đề lớn, nhưng tôi vẫn không khỏi thắc mắc: Nếu những việc nhỏ như đi bộ 400 mét để tiết kiệm tiền bạc mà còn không muốn làm, thì khi gặp khó khăn lớn hơn trong công việc và cuộc sống, liệu các bạn trẻ có đủ kiên nhẫn và sức bền?

Ánh Linh