Tôi tiết kiệm được 500 triệu sau ba năm dù lương 13 triệu

Nhiều người xung quanh luôn than 'lương thấp thì không thể tiết kiệm', nhưng sau ba năm đi làm, lương tháng 13 triệu, tôi vẫn tích lũy được 500 triệu.

Nếu chỉ nhìn vào mức lương, tôi không phải người có thu nhập quá cao. Lương chính của tôi khoảng hơn 13 triệu đồng một tháng, một con số khá phổ biến với dân văn phòng ở thành phố. Nhưng sau ba năm đi làm, tôi tích lũy được 500 triệu đồng. Với tôi, đây không phải nhờ may mắn, mà nhờ cách tôi quản lý chi tiêu và thu nhập ngay từ những đồng tiền đầu tiên.

Tôi từng chứng kiến nhiều người xung quanh luôn than "lương thấp thì không thể tiết kiệm". Nhưng tôi nhận ra vấn đề không hẳn nằm ở thu nhập, mà ở việc sau mỗi tháng, chúng ta giữ lại được bao nhiêu cho tương lai.

Ngay khi nhận lương, tôi luôn tách tiền cho các khoản chi cố định trước, coi đó là chi phí không thể thương lượng. Tiền thuê phòng của tôi là 2 triệu đồng một tháng, đã bao gồm điện, nước và Internet. Tôi chấp nhận ở phòng nhỏ, xa trung tâm, tiện nghi vừa đủ, đổi lại là chi phí sinh hoạt thấp và ổn định.

Về ăn uống, do công ty có hỗ trợ bữa trưa nên tôi chỉ tốn cho bữa sáng và bữa tối. Tôi không ăn uống cầu kỳ, chủ yếu tự nấu hoặc mua đồ đơn giản. Xăng xe và các chi phí linh tinh khác, tôi giới hạn trong khoảng 1 triệu đồng. Tổng chi tiêu cố định của tôi chỉ khoảng hơn 5 triệu đồng mỗi tháng, đã bao gồm tiền phòng thân.

Phần còn lại, khoảng 8 triệu đồng, tôi gửi tiết kiệm ngay lập tức. Tôi không để tiền nằm trong tài khoản thanh toán vì rất dễ "bốc hơi" vào những khoản chi không cần thiết. Việc gửi tiết kiệm ngay giúp tôi coi số tiền đó như chưa từng tồn tại trong chi tiêu hàng ngày. Sau ba năm, riêng tiền tiết kiệm từ lương đã vào khoảng 300 triệu đồng, cộng thêm khoảng 30 triệu tiền lãi ngân hàng.

Ngoài lương chính, tôi chủ động tìm thêm thu nhập. Tôi nhận các công việc bên ngoài liên quan đến chuyên môn, trung bình khoảng 20 triệu đồng mỗi năm, tương đương 60 triệu đồng trong ba năm. Bên cạnh đó, trong ba năm đi làm, tổng tiền thưởng Tết tôi nhận được là khoảng 100 triệu đồng. Tôi không dùng những khoản này để nâng mức sống, mà đưa thẳng vào quỹ tích lũy.

Tính tổng lại sau ba năm, số tiền tôi có được cán mốc 500 triệu đồng. Con số này có thể không quá lớn với người thu nhập cao, nhưng với tôi, đó là kết quả của sự kỷ luật và nhất quán. Điều quan trọng nhất mà tôi nhận ra là cảm giác yên tâm khi có tiền tích lũy. Tôi không còn quá lo lắng trước những rủi ro bất ngờ, cũng không bị áp lực phải đổi việc chỉ vì lương. Khoản tiền này cho tôi sự chủ động trong cuộc sống và động lực làm việc lâu dài, thay vì rơi vào vòng xoáy "làm bao nhiêu, tiêu bấy nhiêu".

Tôi không cho rằng ai cũng nên sống tằn tiện như mình. Mỗi người có hoàn cảnh, trách nhiệm và nhu cầu khác nhau. Nhưng từ câu chuyện của bản thân, tôi tin rằng lương bao nhiêu không quan trọng bằng việc bạn giữ lại được bao nhiêu. Khi có kỷ luật tài chính, ngay cả mức thu nhập trung bình cũng có thể tạo ra một nền tảng đủ vững để bạn an tâm hơn với tương lai của mình.

Anh Chi