Lông mi mọc ngược gây xước giác mạc

TP HCMThảo, 14 tuổi, mắt phải cộm xốn, giác mạc chi chít vết xước, bác sĩ chẩn đoán do quặm mi bẩm sinh.

Mắt phải của Thảo thường xuyên đỏ, chảy nước mắt và kích ứng khi thời tiết thay đổi, bác sĩ chẩn đoán viêm kết mạc tái diễn, mi mắt có xu hướng cuộn vào trong nhưng mức độ nhẹ, chưa cọ quá sát. Gần đây, lông mi cứng hơn, bờ mi cuộn nhiều vào trong, cọ xát trực tiếp lên giác mạc gây khó chịu.

BS.CKI Nguyễn Đức Huy, Trung tâm Mắt Công nghệ cao, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết Thảo bị quặm mi bẩm sinh - dạng bất thường xuất hiện từ khi mới sinh do sự phát triển không cân đối giữa da, cơ và sụn mi.

Quặm mi có thể xuất hiện ở nhiều độ tuổi, trong đó trẻ em dễ gặp quặm mi bẩm sinh do cơ vòng mi và sụn mi còn yếu dễ đẩy mi mắt vào trong. Trẻ bị quặm mi nhẹ có thể tự cải thiện khi lớn lên nhưng bất thường cấu trúc khiến mí mắt của bé Thảo tiếp tục cuộn vào trong theo thời gian. Thị lực Thảo chưa ảnh hưởng nhiều (mắt phải 8/10, mắt trái 10/10) song gây khó khăn cho các hoạt động, mất thẩm mỹ.

Bác sĩ quan sát qua đèn khe ghi nhận giác mạc bé có nhiều vết xước nông, biểu mô bị tổn thương, nguy cơ nhiễm trùng và để lại sẹo.

Bác sĩ Huy khám mắt cho bé Thảo. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ chỉ định phẫu thuật chỉnh hình mí dưới mắt phải, đưa bờ mi về đúng vị trí giải phẫu. Trong khoảng 30 phút, bác sĩ thực hiện các mũi khâu thẩm mỹ để lật mí ra ngoài, đồng thời đảm bảo độ cong và hướng mọc của lông mi trở lại bình thường.

Hậu phẫu, Thảo được hướng dẫn nhỏ thuốc chống viêm, mang kính bảo vệ mắt, tránh vận động mạnh. Một ngày sau, bé có thể mở mắt dễ dàng, không còn cảm giác cộm xốn. Tái khám sau 7 ngày, giác mạc hồi phục, các vết xước giảm dần, bé có thể tham gia các hoạt động ngoài trời, thuận lợi hơn trong học tập, sinh hoạt.

Quặm mi phổ biến nhưng thường bị nhầm lẫn với viêm kết mạc hoặc tình trạng cát, bụi rơi vào mắt. Khi trẻ có các dấu hiệu như đỏ mắt, chảy nước mắt kéo dài, thường xuyên nheo, cộm, mắt mờ... phụ huynh nên đưa trẻ đến các cơ sở y tế có chuyên khoa Mắt để khám, điều trị kịp thời.

Nhật Minh

* Tên người bệnh đã được thay đổi