Lỗi thường gặp làm sai lệch kết quả đo huyết áp

Sử dụng vòng bít không vừa vặn, nói chuyện khi đo, ngồi vắt chéo chân có thể làm sai lệch kết quả huyết áp.

Sử dụng vòng bít không vừa vặn

Một trong những sai lầm phổ biến mà nhiều người mắc phải khi đo huyết áp là sử dụng kích thước vòng bít không phù hợp. Vòng bít quá nhỏ hoặc quá lớn dễ dẫn đến kết quả không chính xác. Vòng bít quá nhỏ có thể làm tăng thêm 2-10 mm Hg.

Nói chuyện khi đo

Khi đo huyết áp, bạn nên ngồi yên và không nói chuyện, vì chỉ cần cử động hoặc trò chuyện cũng có thể làm kết quả tăng thêm khoảng 10-15 mmHg.

Đo huyết áp khi mắc tiểu

Khi bàng quang đầy, cơ thể gửi tín hiệu báo cần đi tiểu, làm hệ thần kinh giao cảm hoạt động mạnh hơn. Điều này khiến nhịp tim tăng nhẹ, mạch máu co lại và có thể tăng huyết áp tạm thời khoảng 10-15 mmHg.

Tư thế tay không đúng

Tư thế đặt tay có ảnh hưởng đến chỉ số huyết áp. Tay nên đặt ngang tim, được đỡ trên một mặt phẳng, lòng bàn tay hướng lên trên. Nếu đặt tay quá cao hoặc quá thấp, kết quả đo dễ bị sai lệch (tăng hoặc giảm 10 mm Hg).

Ngồi chéo chân

Vắt chéo chân làm chèn ép các mạch máu ở đùi, cẳng chân. Sự chèn ép này có thể dẫn đến tăng sức cản đối với dòng chảy của máu, từ đó làm tăng huyết áp (chênh lệch 2-8 mm Hg).

Chân và lưng không được nâng đỡ

Ngồi không có chỗ tựa lưng có thể khiến cơ bụng, cơ lưng hoạt động mạnh dẫn đến kích hoạt hệ thần kinh giao cảm, làm tăng nhẹ nhịp tim cũng như huyết áp. Tư thế không có chỗ tựa lưng có khả năng làm tăng chỉ số đo lên 5-10 mm Hg.

Đo sai thời điểm

Thời điểm đo huyết áp rất quan trọng. Nếu đo huyết áp ngay sau khi ăn, uống caffeine, hút thuốc hoặc tập thể dục, kết quả có thể bị sai lệch. Tránh tập thể dục, không hút thuốc hay uống caffeine ít nhất 30 phút trước khi đo huyết áp bởi có thể làm tăng nhịp tim, huyết áp tạm thời. Căng thẳng hoặc lo lắng cũng làm tăng thêm chỉ số huyết áp. Bạn nên đo huyết áp trong môi trường yên tĩnh, thoải mái.

Phòng tránh tăng huyết áp bằng cách duy trì lối sống lành mạnh như ăn ít muối, tăng cường rau củ quả giàu kali, duy trì cân nặng hợp lý, tập thể dục đều đặn, hạn chế uống rượu, giảm stress. Thử các biện pháp tại nhà như ngâm chân nước ấm, tập hít thở sâu, massage cổ và tai.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)