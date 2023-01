Lợi ích và hạn chế khi ăn nội tạng động vật

Nội tạng động vật chứa nhiều dưỡng chất tốt nhưng giàu cholesterol, chất béo bão hòa, người mắc bệnh tim mạch, tiểu đường, gan nhiễm mỡ... nên lưu ý.

Thịt nội tạng gồm tim, gan, thận, phổi, ruột, bao tử... Ngoài ra, theo thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Anh Duy Tùng - Hệ thống Phòng khám Dinh dưỡng Nutrihome, bên cạnh thịt cơ, các bộ phận khác của động vật như máu, xương, da, não, lưỡi... cũng có thể hiểu là nội tạng động vật.

Nhóm thịt nội tạng có chứa nhiều chất dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe khác nhau, trong đó nổi bật là những chất sau:

Chất sắt: Sắt cần thiết để tạo ra huyết sắc tố, một loại protein mang oxy đi khắp cơ thể. Nếu trẻ em hoặc người lớn đang muốn tăng lượng sắt hấp thụ, thì thịt nội tạng có thể là một lựa chọn, trong đó đặc biệt là gan. Gan gà chứa 10,2 mg sắt. Thịt và cá chứa sắt heme, dạng dễ dàng nhất để cơ thể sử dụng.

Vitamin B: Thịt nội tạng giàu vitamin B, đặc biệt là B6 và B12, phục vụ nhiều chức năng quan trọng trong cơ thể. B6 rất quan trọng để phá vỡ protein, carbohydrate và chất béo, đồng thời, hỗ trợ chức năng miễn dịch khỏe mạnh. B12 cần thiết để tạo ra các tế bào não và thần kinh, DNA và hồng cầu.

Protein: Protein xây dựng nên khối tế bào, đặc biệt là tế bào mới và sửa chữa những tế bào hiện có. Mặc dù không có nhiều chất đạm như thịt cơ, nhưng nhiều loại thịt nội tạng vẫn là nguồn cung cấp chất đạm tốt. 100 g gan bò chứa 20,4 g protein, trong khi cùng một lượng thịt thăn bít tết có 22,8 gam.

Thịt nội tạng động vật mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nếu ăn với số lượng vừa phải. Ảnh: Freepik

Axit alpha-lipoic: Axit alpha-lipoic (ALA) được chứng minh là có lợi cho sức khỏe. Chúng bảo vệ ty thể - một phần của tế bào tạo ra năng lượng khỏi bị hư hại, giúp biến chất dinh dưỡng thành năng lượng. Axit alpha-lipoic cũng có thể hữu ích đối với bệnh thần kinh (hoặc tổn thương thần kinh) liên quan đến bệnh tiểu đường.

Cơ thể tạo ra axit alpha-lipoic, nhưng sẽ giảm khi chúng ta già đi. Axit alpha-lipoic có trong các loại thực phẩm như thịt nội tạng (tim và thận bò chứa nhiều nhất), rau bina, cà chua, bông cải xanh.

Khoáng chất quan trọng: Magiê trong nội tạng đóng vai trò quan trọng, bao gồm chức năng thần kinh và cơ bắp, tạo xương. Selenium là chất dinh dưỡng quan trọng đối với chức năng tuyến giáp và sức khỏe sinh sản. Kẽm giúp tăng cường miễn dịch, chữa lành vết thương, khoáng chất này cũng cần thiết để tạo ra protein và DNA.

Các vitamin tan trong chất béo: Thịt nội tạng giàu vitamin tan trong chất béo như vitamin A, D, E, K..., góp phần vào các chức năng quan trọng trong cơ thể. Ví dụ, vitamin A quan trọng cho thị lực tốt, giúp hệ thống miễn dịch, các cơ quan như tim và phổi hoạt động bình thường. Vitamin D tốt cho hệ thống miễn dịch, xương chắc khỏe. Vitamin E là một chất chống oxy hóa, một chất bảo vệ tế bào khỏi bị hư hại. Vitamin E cũng giúp máu lưu thông bằng cách ngăn ngừa đông máu quá mức, mở rộng mạch máu, đồng thời đóng một vai trò trong hệ thống miễn dịch. Vitamin K là chìa khóa để tạo ra protein cho quá trình đông máu, tạo xương.

Ăn thịt nội tạng có an toàn?

Theo bác sĩ Duy Tùng, thịt nội tạng an toàn cho hầu hết mọi người nếu ăn điều độ. Tuy nhiên, nội tạng cũng chứa nhiều cholesterol và chất béo bão hòa, có thể làm tăng mức cholesterol trong máu. Do đó, với những người có yếu tố nguy cơ mắc bệnh tim như cholesterol cao, tốt nhất nên chọn thịt nạc để thay thế.

Những người bị bệnh gout (một loại viêm khớp) cũng nên theo dõi lượng thịt ăn vào, bao gồm cả nội tạng. Chúng chứa purin (một hợp chất tự nhiên), làm trầm trọng thêm bệnh gout. Trẻ em cũng nên ăn những phần thịt nội tạng nhỏ hơn người lớn.

Thịt nội tạng chứa lượng vitamin A cao, những người đang mang thai nên tránh vì nếu ăn nhiều sẽ dư thừa vitamin A có thể gây dị tật bẩm sinh. Thịt nội tạng cũng chứa nhiều sắt, đây có thể là vấn đề đối với những người mắc chứng rối loạn quá tải sắt. Trẻ em cũng cần ít vitamin A và sắt hơn so với người lớn.

Ăn thịt nội tạng có thể làm tăng nhẹ nguy cơ phát triển bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu. Để đảm bảo an toàn, nếu mắc bệnh tiểu đường type 2 và cholesterol cao - cả hai đều được coi là yếu tố nguy cơ của bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu thì có thể bỏ ăn thịt nội tạng.

Thường xuyên ăn thịt nội tạng cũng có thể làm tăng nguy cơ phát triển ung thư bàng quang, mặc dù cần nhiều nghiên cứu hơn. Nếu ai có tiền sử nhiễm trùng bàng quang, hút thuốc hoặc có các yếu tố rủi ro khác, hãy hạn chế ăn thịt nội tạng.

Các mối nguy hiểm khác liên quan đến việc tiêu thụ thịt nội tạng bao gồm bệnh bò điên - bệnh não xốp ở bò (BSE). Bệnh này có thể lây sang người nếu ăn não hoặc tủy sống của gia súc bị bệnh.

"Mỗi người nên tự hạn chế ăn nội tạng ở mức vừa phải hoặc đi khám sức khoẻ để bác sĩ dinh dưỡng tư vấn về lượng nội tạng phù hợp có thể ăn mỗi ngày hoặc mỗi tuần", bác sĩ Duy Tùng cho biết.

Bảo Minh