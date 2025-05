Lợi ích sức khỏe của ớt cay

Ngoài tăng hương vị cho món ngon, ăn ớt cay vừa phải giúp giảm đau, chống viêm, hỗ trợ quá trình trao đổi chất và giảm cân.

Ớt cay có hương vị cay nồng, thường được dùng trong nấu cà ri, súp và thịt. Loại ớt này chứa nhiều hợp chất thực vật và các chất dinh dưỡng khác đem đến lợi ích cho sức khỏe theo nhiều cách.

Giàu dinh dưỡng

45 g ớt đỏ cay có 18 calo, 0,8 g protein, 0,19 g chất béo, 3,9 g carbs, 0,67 g chất xơ. Thực phẩm này còn rất giàu vitamin C (64,8 mg vitamin C khẩu phần 45 g), là chất chống oxy hóa mạnh cần thiết cho chức năng miễn dịch, sản xuất collagen, hấp thụ sắt và tổng hợp chất dẫn truyền thần kinh. Ngoài vitamin C, ớt còn cung cấp một lượng nhỏ các chất dinh dưỡng khác như vitamin B6, K, A, sắt và kali.

Cung cấp chất chống oxy hóa, chống viêm

Ớt cay giống như ớt cayenne cung cấp chất chống oxy hóa dồi dào, giúp bảo vệ tế bào khỏi bị tổn thương bằng cách trung hòa các gốc tự do. Một trong những chất hóa học thực vật phổ biến nhất được tìm thấy trong ớt cayenne là capsaicin, có đặc tính chống viêm và chống oxy hóa mạnh mẽ.

Ngoài capsaicin, ớt cayenne còn chứa carotenoid, flavonoid và vitamin C, tất cả đều có tác dụng chống oxy hóa mạnh mẽ đối với cơ thể. Thêm loại gia vị này vào chế độ ăn uống cân bằng có thể giúp tăng lượng hợp chất thực vật, bảo vệ sức khỏe, giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

Giảm đau

Capsaicin trong ớt là thành phần tạo nên vị cay và độ nóng của ớt. Đây là chất có tác dụng giảm đau bằng cách giảm lượng chất truyền tin hóa học được gọi là chất P, đi đến não để báo hiệu cảm giác khó chịu. Do đó, ăn ớt vừa phải có thể có lợi cho người mắc các tình trạng như viêm khớp, đau khớp.

Hỗ trợ tiêu hóa

Capsaicin trong ớt cay kích thích các dây thần kinh trong dạ dày sản xuất dịch tiêu hóa, tăng cường tiêu hóa tốt hơn. Nó còn hỗ trợ ngăn ngừa loét dạ dày do vi khuẩn H. pylori gây ra. Tuy nhiên, ăn ớt vừa phải mới phát huy tác dụng này, ăn quá nhiều có khả năng kích ứng, gây đau dạ dày.

Tăng cường trao đổi chất

Capsaicin làm tăng lượng nhiệt mà cơ thể sản sinh ra, thúc đẩy nhẹ quá trình trao đổi chất và đốt cháy calo nhiều hơn. Nó cũng có hiệu quả trong việc giảm cơn đói, ăn ít hơn trong ngày.

Giảm nguy cơ ung thư

Ăn ớt vừa phải có thể giảm nguy cơ mắc một số loại ung thư như tuyến tiền liệt, da và tuyến tụy. Điều này là do capsaicin có tác dụng nhắm vào khối u, góp phần làm chậm sự phát triển và lây lan của tế bào ung thư.

Không giống như ớt ngọt có thể dùng lượng nhiều, mọi người chỉ nên ăn ít ớt cay. Nếu ăn lượng lớn có thể gây ra nhịp tim không đều, làm tăng huyết áp, gây hại cho tim, dẫn đến đau tim trong những trường hợp nghiêm trọng. Điều này đặc biệt nguy hiểm đối với những người có bệnh tim từ trước như loạn nhịp tim hoặc nhịp tim không đều. Ăn nhiều ớt cay còn gây đau dạ dày, làm trầm trọng thêm các triệu chứng trào ngược axit.

Bảo Bảo (Theo Health, WebMD)