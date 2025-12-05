Lợi ích khi xông hơi bằng nước ấm

Xông hơi bằng nước ấm có thể giảm triệu chứng cảm lạnh, các vấn đề về xoang và đường hô hấp bằng cách làm loãng chất nhầy, bớt nghẹt mũi.

Xông hơi không tiêu diệt được virus hay vi khuẩn nhưng giúp giảm triệu chứng của nhiều bệnh như cảm lạnh thông thường, viêm xoang, viêm thanh quản, viêm tiểu phế quản, dị ứng gây ngứa mắt chảy nước mũi và nghẹt mũi. Người mắc bệnh tai mũi họng hít hơi nước có thể làm ẩm đường thở.

Hỗ trợ giấc ngủ: Ngủ đủ giấc giúp tăng cường hệ miễn dịch để chống lại cảm lạnh, viêm xoang cũng như các bệnh viêm đường hô hấp trên. Cơ thể người bệnh cần được nghỉ ngơi để chống lại bệnh tật. Hít hơi nước ấm ban đêm giúp người bệnh loại bỏ chất nhầy tắc nghẽn, dễ thở hơn, từ đó bớt trằn trọc hơn.

Xông hơi bằng nước ấm giúp làm loãng chất nhầy. Ảnh được tạo bởi AI

Giảm khàn tiếng: Viêm xoang hay viêm amidan thường gây đau họng và kích thích dây thanh, dẫn đến khàn tiếng. Xông hơi nước ấm giúp đưa hơi ẩm vào vùng dây thanh, bù nước và hỗ trợ cải thiện hoạt động cũng như chức năng của chúng.

Giảm đau họng: Hơi nước hỗ trợ làm dịu tình trạng đau, sưng và viêm các mô ở cổ họng, bớt đau.

Kiểm soát tình trạng nghẹt mũi: Hít hơi nước cũng có thể giảm nghẹt mũi vì nó có thể làm loãng chất nhầy trong phổi, cổ họng và xoang, từ đó bớt áp lực, giúp thở dễ dàng hơn.

Bù nước cho đường mũi: Viêm xoang, viêm mũi dị ứng, cảm lạnh thường đi kèm với xoang khô và kích ứng. Tình trạng này gây khó chịu, có thể dẫn đến chảy máu mũi. Liệu pháp hít thở hơi nước hay xông hơi cung cấp độ ẩm cho các khu vực này, kiểm soát triệu chứng.

Người bệnh có thể chuẩn bị một thau nước ấm sạch và dùng một chiếc khăn trùm đầu, xông mũi họng hai lần một ngày và ưu tiên vào buổi tối để tăng cường hiệu quả. Bạn cũng có thể sử dụng máy xông hơi trong phòng ngủ vào buổi tối hoặc tắm nước ấm vòi hoa sen trước khi ngủ nhằm tận dụng hơi nước, làm thông thoáng đường thở, thư giãn, ngủ ngon hơn.

Trẻ em và trẻ sơ sinh dễ bị bỏng. Phụ huynh không nên cho trẻ tự hít hơi bằng nước ấm. Người lớn không nên để mặt quá sát chậu nước xông hơi vì có thể khiến da và mắt tổn thương.

Hít hơi nước bằng hơi thở chậm và sâu trong ít nhất 2-5 phút, đổ thêm nước nóng sau mỗi 2-3 phút. Thời gian cho mỗi lần xông hơi khoảng 10-15 phút. Có thể thêm tinh dầu như khuynh diệp, dầu tràm trà và oải hương nhằm tăng tác dụng giảm viêm và kháng khuẩn.

Anh Chi (Theo Very Well Health)