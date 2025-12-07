Lợi ích khi nhai hạt thì là sau bữa ăn

Thói quen nhai hạt thì là sau bữa ăn hỗ trợ tiêu hóa, giảm đầy hơi, làm thơm miệng, chống oxy hóa.

Hỗ trợ sức khỏe tiêu hóa

Hạt thì là kích thích hoạt động của enzyme tiêu hóa, hỗ trợ quá trình trao đổi chất, giúp cơ thể phân hủy thức ăn hiệu quả. Các hoạt chất trong loại hạt này giảm sự hình thành khí, đầy hơi, ngăn khó tiêu và trào ngược dạ dày. Hạt thì là còn chứa chất chống oxy hóa, có đặc tính chống viêm, bảo vệ niêm mạc ruột, hỗ trợ hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh, làm dịu cơn đau bụng.

Giúp hơi thở thơm mát

Một trong những lợi ích chính của hạt thì là là khả năng làm thơm hơi thở tự nhiên. Các hợp chất trong thực phẩm này có tác dụng trung hòa mùi hôi sau bữa ăn, giảm axit và ợ nóng. Nhai một vài hạt thì là sau bữa ăn hỗ trợ vệ sinh răng miệng.

Hỗ trợ cân bằng nội tiết tố

Hạt thì là hỗ trợ sức khỏe phụ nữ bằng cách cân bằng nội tiết tố, giảm triệu chứng khó chịu trong kỳ kinh nguyệt. Các hợp chất hoạt tính sinh học có thể tác động đến những chất dẫn truyền thần kinh, cải thiện tâm trạng, tạo cảm giác bình tĩnh, nâng cao chất lượng giấc ngủ.

Tăng cường tiết sữa

Với phụ nữ sau sinh, hạt thì là thường được sử dụng để kích thích sản xuất sữa. Phụ nữ nuôi con nhỏ ăn thực phẩm này cũng cung cấp năng lượng tổng thể, duy trì sức khỏe tốt để chăm sóc bé.

Giải độc

Tác dụng lợi tiểu và kiềm hóa nhẹ của hạt thì là giúp đào thải độc tố, duy trì cân bằng axit kiềm lành mạnh. Đặc tính này hữu ích trong việc ngăn ngừa axit trong nước tiểu, giảm giữ nước. Nhai loại hạt này sau bữa ăn có thể thúc đẩy quá trình giải độc tự nhiên, tăng cường sức khỏe thận cũng như đường tiết niệu.

Bạn nên nhai khoảng một thìa cà phê hạt thì là rang sau bữa ăn. Nhai chậm sẽ giải phóng các hợp chất thơm, tinh dầu dễ bay hơi. Ngoài nhai hạt thì là, bạn cũng có thể pha trà bằng cách đun sôi một thìa cà phê hạt trong 5-7 phút, sau đó lọc và nhấp một ngụm ấm. Thì là có đặc tính kháng khuẩn tự nhiên, làm loãng chất nhầy, giảm ho hoặc kích ứng cổ họng nhẹ do tác dụng chống viêm. Tác dụng an thần nhẹ của thực phẩm làm dịu hệ thần kinh, thúc đẩy giấc ngủ ngon hơn.

Người dị ứng với họ mùi tây, rối loạn đông máu, sắp phẫu thuật, có đường huyết thấp, dùng thuốc nên cẩn thận hoặc tránh ăn loại hạt thì là để bảo vệ sức khỏe. Thực phẩm này có thể kích thích tử cung, ảnh hưởng đến đường huyết hoặc tương tác thuốc.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)