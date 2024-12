Lợi ích khi bỏ uống cà phê

Bỏ uống cà phê có thể giảm nguy cơ sâu răng, giúp cân bằng huyết áp, ngủ ngon, duy trì độ đàn hồi của làn da, phòng lão hóa sớm.

Uống cà phê sau bữa sáng cung cấp năng lượng cho cơ thể, giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer, cải thiện tâm trạng, tăng tuổi thọ... Tuy nhiên, người nhạy cảm với caffeine có thể xuất hiện một số tác dụng phụ như lo lắng, mất ngủ, bồn chồn, nhịp tim nhanh, đau đầu, tăng axit dạ dày. Dưới đây là một số lợi ích khi ngừng sử dụng đồ uống này.

Ngủ ngon

Caffeine là chất kích thích làm tăng tốc hoạt động trong não và hệ thần kinh. Caffeine giúp người dùng tỉnh táo hơn vào ban ngày, nhưng có thể làm gián đoạn chu kỳ giấc ngủ ban đêm, gây mệt mỏi vào ngày hôm sau. Để tránh tác động gây rối loạn giấc ngủ, mọi người nên tránh tiêu thụ caffein tối thiểu 6h trước khi đi ngủ.

Giảm nguy cơ sâu răng

Caffeine trong cà phê có thể gây khô miệng, trong khi nước bọt có tác dụng chống lại vi khuẩn. Miệng khô càng khô nguy cơ sâu răng càng cao. Đồ uống có tính axit cao như cà phê có thể dẫn đến mòn men răng và sâu răng. Bỏ thói quen uống cà phê hàng ngày có thể giúp răng khỏe mạnh, trắng hơn.

Làm chậm lão hóa da

Dù hạt cà phê chứa nhiều chất chống oxy hóa chống lại các gốc tự do, nhưng lợi ích thúc đẩy làn da tươi trẻ chủ yếu thông qua các sản phẩm bôi ngoài da. Caffeine làm chậm tốc độ cơ thể sản xuất collagen - loại protein duy trì độ đàn hồi cho da. Khi lượng collagen giảm, da bắt đầu chảy xệ, hình thành nếp nhăn.

Hạ huyết áp

Đồ uống chứa caffeine có khả năng thu hẹp các mạch máu nên có thể làm tăng huyết áp nhẹ trong 30-50 phút đầu tiên sau khi dùng. Huyết áp sẽ chững lại sau khoảng 3-4 giờ sau đó. Người có thói quen sử dụng đồ uống này hàng ngày thường ít khi gặp tình trạng này.

Giảm cân

Cà phê đen không chứa calo. Tuy nhiên, khi sử dụng cà phê có đường, sirô và kem có hàm lượng calo cao dễ gây tăng cân. Uống một đến hai tách cà phê mỗi ngày có thể bổ sung hơn 500 calo cơ thể. Ngoài giảm cân, giảm lượng đường, kem tiêu thụ cũng góp phần phòng ngừa quá trình gây viêm trong cơ thể.

Người mắc hội chứng ruột kích thích thường khó tiêu, ợ nóng, buồn nôn. Caffeine có thể làm tăng nhu động ruột, bao gồm tăng nguy cơ tiêu chảy - triệu chứng chính của hội chứng này. Người bệnh nên hạn đồ uống có chứa caffeine.

Người thường xuyên lo lắng, căng thẳng cần cân nhắc tránh hoặc giảm tiêu thụ caffeine. Đồ uống này có thể làm trầm trọng thêm tình trạng lo lắng. Người gặp các vấn đề về tim nên tham khảo ý kiến của bác sĩ điều trị về liều lượng tiêu thụ caffeine phù hợp.

Lê Nguyễn (Theo Eat This Not That)