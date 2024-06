Lợi ích khi ăn rau mỗi ngày

Rau giàu vitamin, khoáng chất, chất chống oxy hóa góp phần bảo vệ sức khỏe tim mạch và làn da, ngăn ngừa các bệnh mạn tính.

Giảm nguy cơ mắc bệnh tim

Các yếu tố như đái tháo đường, huyết áp cao, lười vận động, di truyền, tuổi tác đều góp phần làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim. Hầu hết nguyên nhân này có thể phòng ngừa được bằng cách thay đổi chế độ ăn uống hàng ngày, thực hiện lối sống lành mạnh.

Rau chứa nhiều vitamin, khoáng chất, chất xơ, chất chống oxy hóa và phytochemical (hóa chất tự nhiên trong thực vật) có thể giảm viêm mạn tính. Các chất dinh dưỡng này còn chống lại stress oxy hóa và vô hiệu hóa các gốc tự do - hai thủ phạm phổ biến gây viêm. Chế độ ăn nhiều rau xanh giảm các yếu tố nguy cơ gây bệnh tim như giảm cholesterol xấu. Các dưỡng chất trong rau cũng phòng ngừa bệnh đái tháo đường type 2, duy trì động mạch và tĩnh mạch khỏe mạnh, cải thiện lượng đường trong máu.

Bữa ăn nhiều rau xanh còn làm chậm sự phát triển xơ vữa động mạch, góp phần ngăn ngừa nguy cơ suy tim. Bắp cải, bông cải xanh, cải xoăn... giàu folate, carotenoid, vitamin C, có đặc tính chống ung thư và hỗ trợ sức khỏe tim mạch.

Duy trì làn da khỏe mạnh

Một số chất dinh dưỡng quan trọng giúp bảo vệ làn da trong rau bao gồm beta-carotene, vitamin C, chất chống oxy hóa khác. Phụ nữ ăn thực phẩm giàu vitamin C, ít chất béo và đường có vẻ ngoài trẻ trung hơn so với người ăn nhiều chất béo và carbohydrate. Ăn nhiều rau mỗi ngày giúp làm dịu tình trạng viêm mạn tính, chậm quá trình lão hóa.

Rau bina, cải xoăn... cung cấp vitamin A, C và K cùng khoáng chất như sắt, canxi. Chúng có thể tăng cường sức khỏe làn da, hỗ trợ sản xuất collagen và chống lại tổn thương da do bức xạ UV.

Tốt cho mắt

Chất dinh dưỡng trong rau hỗ trợ sức khỏe của mắt gồm vitamin A , C, carotenoid... Lutein và zeaxanthin có trong các loại rau nhiều màu sắc còn giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng và đục thủy tinh thể do tuổi tác.

Tăng cường miễn dịch

Rau cung cấp chất xơ tạo điều kiện cho vi khuẩn có lợi phát triển. Nhờ có tác dụng điều hòa hệ vi khuẩn nên chất xơ còn tăng cường quá trình tiêu hóa, hấp thu tại ruột. Bông cải xanh, rau muống, rau chân vịt, cải bó xôi, cà chua đều nhiều chất xơ.

Giúp xương chắc khỏe

Khi nhắc đến thực phẩm tốt cho xương, nhiều người nghĩ đến sữa. Tuy nhiên, rau cũng cung cấp nhiều dưỡng chất để duy trì sức khỏe xương. Rau lá xanh như cải xoăn, cải chíp, bắp cải... giàu canxi. Canxi thúc đẩy các tổn thương ở xương khớp nhanh hồi phục chắc khỏe hơn, ngăn ngừa nguy cơ loãng xương và gãy xương. Ngoài canxi, rau cũng chứa kali, axit folic, vitamin K và magiê giúp cơ thể hấp thụ canxi hiệu quả.

Lê Nguyễn (Theo Eat This, Not That)