Lợi ích khi ăn rau lang thường xuyên

Người trưởng thành có thể ăn khoảng 100-150 g rau lang một bữa, 3-4 lần mỗi tuần để cải thiện tiêu hóa, hỗ trợ chuyển hóa và góp phần bảo vệ tim mạch.

Theo ThS.BS Nguyễn Anh Duy Tùng, Chuyên khoa Dinh dưỡng - Tiết chế, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7, rau lang cung cấp chất xơ hòa tan và không hòa tan, đóng vai trò điều hòa chuyển hóa đường, mỡ trong cơ thể. Chất xơ làm chậm hấp thu carbohydrate tại ruột non, giúp hạn chế tăng đường huyết và insulin sau ăn. Đây là cơ chế quan trọng trong phòng ngừa béo phì, gan nhiễm mỡ và đái tháo đường type 2.

Chất xơ trong rau lang có thể liên kết với acid mật và cholesterol tại đường tiêu hóa, hỗ trợ tăng đào thải cholesterol, góp phần cải thiện mỡ máu và giảm nguy cơ xơ vữa động mạch. Rau lang chứa hàm lượng cao beta caroten - tiền chất của vitamin A, cùng vitamin C, hợp chất polyphenol có tác dụng chống oxy hóa mạnh. Chúng có thể trung hòa gốc tự do, giảm stress oxy hóa, phản ứng viêm mạn tính mức độ thấp. Trong khi viêm mạn tính có thể gây rối loạn chuyển hóa như bệnh tim mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường, lão hóa sớm.

Kali và magie trong rau lang là hai khoáng chất thiết yếu trong điều hòa huyết áp, chức năng mạch máu. Kali giúp cân bằng natri, giảm ứ muối nước và hạ áp lực lên thành mạch. Magie tham gia điều hòa trương lực mạch máu, hỗ trợ giãn mạch, cải thiện lưu thông máu, từ đó góp phần ổn định huyết áp và giảm nguy cơ rối loạn nhịp tim.

Rau lang cũng giàu vitamin K, vi chất cần thiết cho quá trình đông máu sinh lý và chuyển hóa xương. Vitamin K hỗ trợ đưa canxi vào mô xương, giúp duy trì mật độ xương, hạn chế nguy cơ loãng xương, nhất là ở người lớn tuổi và phụ nữ sau mãn kinh.

Người trưởng thành có thể ăn rau lang 3-4 bữa mỗi tuần. Ảnh: Trọng Nghĩa

Bác sĩ Duy Tùng cho biết người trưởng thành có thể ăn rau lang 100-150 g mỗi bữa, 3-4 lần mỗi tuần. Tuy nhiên, rau lang chứa oxalat, người có tiền sử sỏi thận hoặc hệ tiêu hóa nhạy cảm nên ăn lượng vừa phải, ưu tiên rau non và nấu chín kỹ để giảm nguy cơ đầy bụng, khó tiêu. Nên chế biến bằng cách luộc, xào nhanh hoặc nấu canh, tránh nấu quá lâu làm thất thoát vitamin tan trong nước.

Bên cạnh bổ sung rau lang, chế độ ăn cũng cần cân đối đa dạng rau xanh, ngũ cốc nguyên hạt, cá béo và dầu thực vật lành mạnh, kết hợp vận động thể lực đều đặn và ngủ đủ giấc, giúp nâng cao sức khỏe chuyển hóa, giảm nguy cơ mắc bệnh mạn tính. Người mắc bệnh nền mạn tính, đái tháo đường, béo phì hoặc cần điều chỉnh khẩu phần theo mục tiêu sức khỏe nên khám chuyên khoa dinh dưỡng để được tư vấn thực đơn phù hợp.

Trọng Nghĩa