Lợi ích khi ăn quả thanh long thường xuyên

Thanh long giàu chất dinh dưỡng như vitamin C, chất chống oxy hóa, giúp tăng cường sức khỏe miễn dịch, tiêu hóa, hỗ trợ phòng một số bệnh mạn tính.

Thanh long là quả nhiệt đới, có nhiều loại như ruột đỏ, ruột trắng. Mọi người có thể thêm thanh long vào salad, sinh tố và sữa chua trong bữa ăn nhẹ. Quả này bổ dưỡng, ăn thường xuyên đem đến nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Cung cấp nhiều chất dinh dưỡng

Thanh long ít calo nhưng chứa nhiều vitamin và khoáng chất thiết yếu như vitamin C, chất xơ, chất chống oxy hóa. Một cốc 180 g thanh long có 103 calo, 0,6 g protein, 0,2 g chất béo, 27,4 g carbohydrate, 5,6 g chất xơ, 0,324 mg sắt, 12,6 mg magiê, 7,7 mg vitamin C, 0,2 mg vitamin E. Loại quả này còn cung cấp các hợp chất thực vật có lợi như polyphenol, carotenoid và betacyanin.

Giảm cân

Thanh long ít calo nhưng nhiều chất xơ, lành mạnh cho người muốn duy trì cân nặng khỏe mạnh hoặc giảm cân. Chất xơ tăng cảm giác no lâu hơn, giảm ăn vặt giữa các bữa. Hương vị tươi mát, thanh ngọt của thanh long giúp người ăn kiêng thỏa cơn thèm đường mà không chứa lượng calo dư thừa như đồ ăn vặt khác.

Giảm nguy cơ mắc bệnh mạn tính

Các gốc tự do là các phân tử không ổn định gây tổn thương tế bào, có thể dẫn đến viêm, bệnh tật. Ăn thực phẩm giàu chất chống oxy hóa như thanh long có thể phòng ngừa các tình trạng này. Một số loại chất chống oxy hóa mạnh trong quả này như vitamin C và carotenoid. Chất chống oxy hóa hoạt động bằng cách trung hòa các gốc tự do, nhờ đó ngăn ngừa tổn thương tế bào, giảm viêm, phòng các bệnh mạn tính như bệnh tim, ung thư, tiểu đường, viêm khớp.

Tăng cường miễn dịch

Duy trì hệ thống miễn dịch mạnh là yếu tố cần thiết để chống lại bệnh tật và nhiễm trùng. Vitamin C trong thanh long hoạt động như chất chống oxy hóa mạnh, bảo vệ cơ thể khỏi các gốc tự do.

Cải thiện sức khỏe tim mạch

Ăn thanh long thường xuyên tốt cho tim mạch nhờ có nhiều chất béo lành mạnh, nhất là omega-3 và omega-9. Những chất béo này hỗ trợ mức cholesterol lành mạnh, giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Các chất chống oxy hóa cũng góp phần cải thiện sức khỏe tim mạch bằng cách giảm viêm và căng thẳng oxy hóa.

Tốt cho tiêu hóa

Đây là nguồn cung cấp chất xơ dồi dào, rất cần thiết cho hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Chất xơ thúc đẩy nhu động ruột đều đặn, phòng ngừa táo bón, đầy hơi. Do đó, ăn thanh long thường xuyên có thể tăng cường chức năng đường ruột nói chung.

Bảo vệ da

Các chất chống oxy hóa trong thanh long, bao gồm vitamin C, góp phần làm chậm các dấu hiệu lão hóa như nếp nhăn. Điều này là do vitamin C bảo vệ da khỏi tia UV có hại và các gốc tự do - những tác nhân gây lão hóa da sớm. Thanh long giàu nước giúp giữ cho làn da mềm mại và rạng rỡ.

