Lợi ích khi ăn dưa chuột thường xuyên

Dưa chuột ít calo, nhiều chất dinh dưỡng, hợp chất thực vật có lợi, chất chống oxy hóa, có thể giúp hạ đường huyết, ngăn ngừa táo bón, hỗ trợ giảm cân.

Giàu dinh dưỡng

Dưa chuột ít calo nhưng lại chứa nhiều loại vitamin và khoáng chất quan trọng. Một quả dưa chuột tươi cả vỏ, 301 g cung cấp:

Calo: 45

Chất béo: 0,3 g

Carbohydrate: 11 g

Protein: 2 g

Chất xơ: 1,5 g

Vitamin C: 8 g

Vitamin K: 49 mcg

Magiê: 39 mcg

Kali: 442 mg

Mangan: 0,2 mg

Dưa chuột có hàm lượng nước cao, với 96% thành phần là nước. Để tối đa hóa hàm lượng dinh dưỡng, nên ăn dưa chuột cả vỏ. Gọt vỏ làm giảm lượng chất xơ cũng như một số vitamin và khoáng chất.

Chứa chất chống oxy hóa

Chất chống oxy hóa là các phân tử ngăn chặn quá trình oxy hóa, một phản ứng hóa học tạo thành các nguyên tử có khả năng phản ứng cao với các electron không ghép đôi được gọi là gốc tự do.

Sự tích tụ của các gốc tự do có hại này có thể dẫn đến một số loại bệnh mạn tính. Căng thẳng oxy hóa do các gốc tự do gây ra có liên quan đến ung thư, các bệnh tim, phổi và tự miễn dịch. Trái cây và rau củ, bao gồm cả dưa chuột, đặc biệt giàu chất chống oxy hóa có lợi, làm giảm nguy cơ mắc các bệnh này. Các đặc tính chống oxy hóa của dưa chuột là nhờ flavonoid và tannin, hai nhóm hợp chất hỗ trợ ngăn chặn các gốc tự do có hại.

Thúc đẩy quá trình hydrat hóa

Nước rất quan trọng đối với chức năng của cơ thể, đóng nhiều vai trò liên quan đến điều hòa nhiệt độ và vận chuyển chất thải cũng như chất dinh dưỡng. Cung cấp đủ nước có thể ảnh hưởng đến nhiều chức năng, từ hiệu suất thể chất đến quá trình trao đổi chất.

Uống nước lọc hoặc các loại chất lỏng khác có thể đáp ứng nhu cầu chất lỏng nhưng bạn có thể nhận được lượng nước đáng kể từ thực phẩm. Đặc biệt, trái cây và rau củ có thể là nguồn nước tốt trong chế độ ăn uống.

Hỗ trợ giảm cân

Dưa chuột có thể giúp giảm cân theo một số cách khác nhau. Trước hết, chúng chứa ít calo, mỗi khẩu phần 104 g chứa 16 calo, trong khi một quả dưa chuột 300 g chứa 45 calo. Điều này có nghĩa là bạn có thể ăn dưa chuột mà không sợ tăng cân.

Dưa chuột có thể tăng thêm độ tươi ngon và hương vị cho salad, bánh mì sandwich và các món ăn kèm hoặc sử dụng thay thế cho các lựa chọn thay thế có hàm lượng calo cao hơn. Hàm lượng nước cao trong dưa chuột cũng hỗ trợ giảm cân.

Giúp hạ đường huyết

Ăn dưa chuột có khả năng giảm lượng đường trong máu, ngăn ngừa một số biến chứng của bệnh tiểu đường. Nó cũng có thể mang lại hiệu quả trong việc giảm stress oxy hóa, phòng tránh các biến chứng liên quan đến bệnh tiểu đường.

Hỗ trợ nhu động ruột đều đặn

Mất nước là yếu tố nguy cơ chính gây táo bón vì nó có thể làm thay đổi cân bằng nước và khiến phân khó đi ra ngoài. Dưa chuột chứa nhiều nước, thúc đẩy quá trình hydrat hóa. Duy trì đủ nước có thể cải thiện độ đặc của phân, phòng táo bón, duy trì đi ngoài đều đặn. Hàm lượng chất xơ còn góp phần điều hòa nhu động ruột. Đặc biệt là pectin, chất xơ hòa tan có trong dưa chuột, giúp tăng tần suất đi tiêu, nuôi dưỡng các vi khuẩn có lợi trong ruột, cải thiện sức khỏe tiêu hóa.

Hỗ trợ chăm sóc da

Ăn dưa chuột dưỡng ẩm cho da và có đặc tính chống nhăn. Đắp dưa chuột lên mắt cũng giảm bọng mắt vào buổi sáng. Dưa chuột an toàn cho hầu hết mọi người khi sử dụng trên da. Nên bắt đầu bằng cách thoa một lượng nhỏ, nếu không gặp phản ứng phụ, hãy tiếp tục.

Tăng sức khỏe xương

Nữ giới từ 19 tuổi trở lên nên tiêu thụ 90 mcg vitamin K mỗi ngày, với nam giới là 120 mcg. Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), 100 g dưa chuột tươi cả vỏ cung cấp 24 mcg vitamin K. Vitamin K trong dưa chuột giúp đông máu hỗ trợ sức khỏe xương.

Bảo Bảo (Theo Healthline)